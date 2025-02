Vigilante morre após levar choque elétrico e cair de laje de obra em Fortaleza

Um vigilante de uma obra de um prédio localizado na Avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, em Fortaleza, morreu após levar um choque enquanto puxava água da chuva com um rodo nesta quarta-feira (19). O cabo do rodo encostou em uma fiação, e o trabalhador sofreu a descarga elétrica e caiu da laje do terceiro andar.

Segundo apurado pela TV Verdes Mares, o trabalhador foi identificado como Marcondes da Costa Tenório, de 49 anos. Ele deixou dois filhos, conforme moradores e comerciantes da região.

O local do acidente foi isolado pela Enel Distribuição Ceará, que lamentou a morte do vigilante. "A empresa informa que, de imediato, enviou equipe ao local, para isolar os riscos elétricos e identificou que, durante uma obra de um prédio, a vítima tocou na fiação com um cabo de um rodo, levou um choque e caiu da laje", pontuou a distribuidora.

Ainda segundo a Enel, a obra estava próxima da rede elétrica e corria risco de descarga, pois "avançou a distância mínima permitida".

Morte será investigada

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A delegacia responsável é o 2º Distrito Policial (DP).

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas", diz nota da SSPDS.

