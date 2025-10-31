Diário do Nordeste
Estagiária da Record morreu após sofrer choque elétrico após acidente de trânsito na avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte

País

Estagiária da Record morre eletrocutada em acidente de trânsito em BH

Após deixar veículo em chamas, jovem sofreu choque elétrico. Outros dois ocupantes ficam feridos

Redação 08 de Setembro de 2025
Jessilene tem cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo. Ela é uma jovem negra e, na foto, usa uma blusa de alça azul

Ceará

Mulher que morreu eletrocutada em festa de São João em Sobral comemorava aniversário com a família

Jessilene Mendes, 26, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias após encostar em um ferro energizado próximo a barracas de venda ambulante

Luana Severo e João Lima Neto 29 de Junho de 2025
Foto do jovem Elimilton Nogueira dos Santos de 19 anos que morreu eletrocutado em açude cearense

Segurança

Jovem de 19 anos morre eletrocutado em açude no Crato

Vítima chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu

Redação 22 de Junho de 2025
Imagem que mostra um jogador caído no chão durante uma partida de futebol, sendo ajudado por outros jogadores em campo. Imagem é para matéria informando sobre fio que se rompeu e atletas sofreram com choque elétrico

Ceará

Fio se rompe sobre campo e atletas sofrem choque elétrico, no Interior do CE; fiação foi removida

O caso aconteceu durante um treino de futebol na última terça-feira (13). Proprietário do campo solicitava a remoção dos fios há um ano

Paulo Roberto Maciel* 15 de Maio de 2025
Foto da frente de obra onde vigilante levou choque, caiu e morreu em Fortaleza

Segurança

Vigilante morre após levar choque elétrico e cair de laje de obra em Fortaleza

O trabalhador de 49 anos puxava água da chuva com um rodo, quando o cabo encostou em uma fiação elétrica

Redação 19 de Fevereiro de 2025
Ambulância em Londrina

País

Homem socorre funcionário de restaurante eletrocutado após ouvir pedido de ajuda ao lavar calçada

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), em Londrina, no Paraná

Redação 03 de Fevereiro de 2025
Idoso morre ao passar de moto sobre fio de alta tensão em Trairi, interior do Ceará

Segurança

Idoso morre eletrocutado ao passar de moto sobre fio de alta tensão em Trairi, Interior do Ceará

Moradores relataram que o agricultor sofreu uma descarga elétrica devido a um cabo que estava caído na estrada

Raísa Azevedo 16 de Janeiro de 2025
Mulher fica gravemente ferida em acidente com cabo de alta tensão em Mauriti, Interior do Ceará

Ceará

Mulher sofre choque elétrico e fica em estado grave ao ser atingida por cabo de alta tensão no Ceará; veja vídeo

A queda do acessório deixou ainda uma motocicleta carbonizada

Raísa Azevedo 13 de Dezembro de 2024
Esdras Ferro e seu cavalo morreram após um choque elétrico em Tocantins

País

Vaqueiro morre eletrocutado junto com cavalo ao levar choque em caminhão

Jovem estava em Tocantins para participar de uma vaquejada

Redação 17 de Abril de 2024
Homem recebeu descarga elétrica ao ser erguido na cruz da encenação

Mundo

Homem que interpretava Jesus é eletrocutado em encenação da Paixão de Cristo na Guatemala; vídeo

O caso ocorreu quando a cruz com o homem foi erguida e encostou na fiação elétrica

Redação 01 de Abril de 2024
