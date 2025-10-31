Após deixar veículo em chamas, jovem sofreu choque elétrico. Outros dois ocupantes ficam feridos
Jessilene Mendes, 26, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias após encostar em um ferro energizado próximo a barracas de venda ambulante
Vítima chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu
O caso aconteceu durante um treino de futebol na última terça-feira (13). Proprietário do campo solicitava a remoção dos fios há um ano
O trabalhador de 49 anos puxava água da chuva com um rodo, quando o cabo encostou em uma fiação elétrica
O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), em Londrina, no Paraná
Moradores relataram que o agricultor sofreu uma descarga elétrica devido a um cabo que estava caído na estrada
A queda do acessório deixou ainda uma motocicleta carbonizada
Jovem estava em Tocantins para participar de uma vaquejada
O caso ocorreu quando a cruz com o homem foi erguida e encostou na fiação elétrica