Idoso morre eletrocutado ao passar de moto sobre fio de alta tensão em Trairi, Interior do Ceará

Um idoso, identificado como Antônio Luiz da Silva, de 65 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (16) ao passar sobre um fio de alta tensão enquanto conduzia uma moto na localidade de Purão, no município de Trairi, no interior do Ceará.

De acordo com moradores, o agricultor, que residia na localidade de Bacumixá, também em Trairi, sofreu uma descarga elétrica devido a um cabo que estava caído na estrada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para uma "ocorrência de choque elétrico com vítima fatal" registrado no município de Trairi.

Testemunhas afirmaram que a Enel já havia sido notificada sobre o problema do cabo rompido ainda na manhã de quarta-feira (15), mais de 30 horas antes do acidente, mas que a empresa não tomou providências.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Enel informou que uma equipe da empresa foi ao local do acidente e isolou o risco elétrico. Sobre a notificação da queda do fio que os moradores relataram ter registrado, a distribuidora de energia respondeu que "não há registro desse horário" e que "a solicitação foi feita hoje pela manhã".

A companhia disse ainda que está apurando as causas do ocorrido e "já acionou uma equipe especializada para oferecer apoio aos familiares da vítima".