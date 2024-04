Vaqueiro morre eletrocutado junto com cavalo ao levar choque em caminhão

O vaqueiro Esdras Ferro, de 21 anos, e seu cavalo morreram após sofrerem um choque elétrico na cidade de Augustinópolis, no Tocantins, na segunda-feira (15). O jovem era de Alagoas, mas estava no estado da região Norte para participar de uma vaquejada.

Segundo testemunhas relataram ao g1, ele e o tratador de cavalos que o acompanhava no evento receberam uma descarga elétrica ao arrastarem a passarela do caminhão para descer o cavalo. Eles participariam de uma vaquejada no Parque de Exposições Dilson Martins.

No momento do acidente, eles ficaram colados ao veículo. Pessoas que tentaram ajudar só conseguiram desgrudar o tratador. Esdras chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A descarga elétrica teria partido do caminhão que ele e o outro homem estavam descarregando, de acordo com uma nota de esclarecimento da diretoria do Sindicato Rural de Augustinópolis e dos organizadores do evento. O texto defende ainda que todos os cuidados com a instalação e a estrutura elétrica foram tomados junto ao Corpo de Bombeiros.

Esdras estava em ascensão no ramo das vaquejadas em Alagoas e estava viajando para competir em outros estados na categoria amador, segundo familiares do vaqueiro.

O jovem morava em Minador do Negrão (AL), cidade em que o tio dele é presidente da Câmara dos Vereadores. Em nota, a casa do Legislativo municipal prestou solidariedade.