Onça que devorou caseiro em MS será transferida, diz boletim do Cras

A onça-pintada suspeita de atacar e matar o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, no Pantanal de Aquidauana (MS), será encaminhada ao hospital do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) em Campo Grande.

O último boletim médico divulgado pelo governo informa que o macho, de 94 kg, teve uma boa evolução clínica e está respirando normalmente, alimentando-se bem e mantendo um quadro de saúde estável. Ainda não há informações sobre o local que o animal será transferido após receber alta.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) do estado estão responsáveis pelo animal.

O ICMBio já havia informado que o macho não voltará à natureza. A decisão da entidade de não devolver a onça está ligada a possibilidade de novos ataques, mesmo que isso seja considerado extremamente raro. O felino deve ser incorporado ao Programa de Manejo Populacional da Onça-Pintada, coordenado pela instituição.

No último mês, a onça foi atendida inicialmente pelo Cras em estado crítico, com 26 kg abaixo do peso ideal, desidratada, com deficiência hepática e problemas nos rins.

Captura da onça

A captura do animal foi feita pela Polícia Militar Ambiental (PMA). Ao todo, 10 agentes participaram da busca, que foi determinada pelo Governo do Estado. Na ação, foram usadas mais de dez armadilhas.

Toda a operação foi acompanhada pelo pesquisador e especialista em manejo de onças-pintadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Gediendson Ribeiro de Araújo.

Relembre morte do caseiro

Legenda: Corpo de Jorge foi encontrado na mata com marcas de ataque. Dias antes, ele relatou ter visto uma onça na região. Foto: Divulgação/PMA e Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Jorge foi encontrado em uma toca de uma onça, em 22 de abril, na região de mata de Touro Morto, em Mato Grosso do Sul. De acordo com informações policiais, o homem foi morto no dia anterior.

O idoso trabalhava como caseiro em uma propriedade rural da região e estava desaparecido desde o último final de semana. Ele teria sido atacado enquanto coletava mel em um convés próximo à mata. Moradores da região relataram que o caso foi inesperado.

O corpo do caseiro teria sido encontrado por um homem da comunidade, que se deparou com marcas de sangue e sinais da presença de uma onça. Testemunhas relatam que a vítima havia mencionado, dias antes, ter avistado uma onça nas proximidades da fazenda.

