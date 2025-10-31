Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Balsa submersa.

País

Ônibus de turismo cai no rio Tocantins e deixa um motorista morto

Além dele, o ônibus levava 49 ocupantes.

Redação 26 de Outubro de 2025
Fotos pessoais, estilo selfie de Murilo Vinhal e Idael Farias, amigos que morrem após serem atingidos por raio durante pescaria no Rio Tocantins.

País

Tragédia no Rio Tocantins: corpos de amigos atingidos por raio durante pescaria são encontrados

Equipes estavam mobilizadas desde sábado (11) nas buscas

Redação 12 de Outubro de 2025
Foto que contém caminhonete danificada após acidente

País

Acidente mata oito pessoas em Goiás, sendo seis da mesma família; motorista estava bêbado

Pais e quatro filhos, incluindo um de apenas três anos, não resistiram aos ferimentos

Redação 21 de Setembro de 2025
Homem sorridente vestido com terno azul e gravata, exalando confiança. Foto profissional em ambiente de escritório ou evento social.

PontoPoder

Governador de Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos na pandemia

Wanderlei Barbosa é investigado por fraude em contratos de aquisição de cestas básicas e recebimento de vantagens

Redação 03 de Setembro de 2025
Karol Digital

País

Presa por explorar jogos ilegais, influenciadora Karol Digital movimentou R$ 217 milhões

Ela passou a ser investigada após denúncia do Ministério Público do Tocantins

Redação 01 de Setembro de 2025
Profissionais de vigilância em saúde em ações de contenção necessárias, como orientações de isolamento e vacinação dos contatos das pessoas confirmadas com Sarampo

País

Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no interior de Tocantins

Pacientes foram relacionados a pessoas que tiveram vínculo epidemiológico e o histórico de viagem à Bolívia

Redação 26 de Julho de 2025
Imagem mostra volante da lotofácil, ilustrando resultado da Lotofácil 3415

Negócios

Lotofácil 3415: dois sortudos acertam 15 dezenas do sorteio e levam mais de R$ 811 mil cada

Jogos vencedores foram realizados nos estados do Paraná e de Tocantins

Carol Melo 12 de Junho de 2025
Imagem mostra mão segurando canenta enquanto preenche jogo da lotofácil, ilustrando bolão que venceu a lotofácil 3395 no Tocantins

Negócios

Lotofácil 3395 tem uma aposta ganhadora, que levará R$ 5,3 milhões; saiba detalhes

Apostadores de bolão faturaram o prêmio principal, que deve ser dividido pelas sete cotas do jogo

Redação 20 de Maio de 2025
Dinheiro e joias apreendidos em operação

Segurança

Quadrilha que usava contas de laranjas do Ceará em fraudes é alvo da Polícia Federal

Criminosos atuavam em diversos estados, segundo a PF

Redação 01 de Abril de 2025
Policial federal segura notebook

País

Cunhado e sobrinho do governador do Tocantins são presos em operação da PF; suspeito tentou jogar dinheiro pela varanda

Goianyr Barbosa de Carvalho, ex-prefeito de Almas, guardava R$ 22,5 mil em casa e tentou se livrar do dinheiro arremessando pela varanda. Seu filho, Thiago, também foi capturado

Redação 18 de Março de 2025
