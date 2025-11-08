Diário do Nordeste
Ônibus com 46 passageiros tomba no Tocantins

Motorista teria perdido o controle do veículo; duas pessoas ficaram feridas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:12)
País
Ônibus tombado em uma zona de mata. Ao lado do veículo, pertences pessoais de passageiros.
Legenda: Acidente aconteceu entre Axixá do Tocantins e São Bento.
Foto: PRF/ Divulgação.

Um ônibus com 46 passageiros tombou na BR-230, entre Axixá do Tocantins e São Bento, na madrugada deste sábado (8). Duas pessoas ficaram feridas e outras oito tiveram lesões leves.

Os feridos foram encaminhados para hospitais em São Bento do Tocantins, Araguatins e Augustinópolis.

Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo no trecho entre os dois municípios. O ônibus fazia a linha Teresina (PI) – Sinop (MT) quando o acidente ocorreu, por volta das 3h50.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o motorista tenha excedido a velocidade ao tentar fazer uma curva. As causas do acidente ainda serão investigadas.

