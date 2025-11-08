Nomes das seis vítimas que morreram durante tornado no Paraná são divulgados

Os nomes de cinco das seis vítimas que morreram em meio à passagem de um tornado no Paraná, na sexta-feira (7), foram confirmados pelo governo do estado no início da tarde deste sábado (8).

Deixando imóveis destruídos e escombros pelas ruas das cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, o tornado foi classificado como EF3, com ventos de até 250 km/h.

Veja também País Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná País Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

Confira abaixo os nomes das vítimas confirmadas:

José Neri Geremias, de 53 anos, de Guarapuava;

Adriane Maria de Moura, 47 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

José Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.

Segundo o portal g1 de Campos Gerais e Sul, a sexta vítima foi uma menina de 14 anos, a adolescente Julia Kwapis. A família relatou que a jovem teria sido arrastada pelas rajadas de vento quando estava na casa de uma amiga.

Um luto oficial de três dias foi decretado pelo Governo do Paraná por conta da tragédia, em memórias às vítimas.

Números oficiais apontam que, até o momento 750 pessoas ficaram feridas e passaram por atendimento médico. Segundo balanço, ainda há uma vítima nos escombros.

Em nota, o Governo do Paraná confirmou que "o atendimento inicial das vítimas está sendo feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul".

Tornado classificado como EF3

Seis pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas após a passagem de um tornado, na tarde desta sexta-feira (7), em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A informação foi confirmada pelo g1, na noite desta sexta.

O Governo do Paraná, por meio de nota, afirmou que, por determinação do governador Ratinho Junior, está totalmente mobilizado acompanhando com atenção as chuvas e o impacto delas nas cidades do Paraná.

O tornado em questão atingiu o índice EF3, com ventos de 250 km/h, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Casas foram destelhadas, postes derrubados e vários imóveis foram danificados.