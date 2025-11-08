Diário do Nordeste
Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Lula explicou que comitiva do governo federal já está a caminho do estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Presidente Lula em foto tirada em maio ao evento da COP 30.
Legenda: Lula explicou que estado também deve receber ajuda humanitária do governo federal.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

O presidente Lula (PT) prestou solidariedade, em publicação neste sábado (8), às vítimas do tornado no Paraná e a todas as pessoas afetadas com o fenômeno. Na postagem, ele expressou os sentimentos pelas seis pessoas mortas e citou que uma equipe deve ser enviada à região, especialmente para as cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava.

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu.

A comitiva do governo federal, esclareceu Lula, será liderada pela ministra Gleisi Hoffman (PT), composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional.

Veja publicação:

Além disso, técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução, assim como membros da Força Nacional do SUS também estão se encaminhando aos locais afetados.

Cidades atingidas por tornado

O balanço atualizado aponta que seis pessoas morreram e cerca de 130 ficaram feridas após a passagem de um tornado, na tarde de sexta-feira (7), em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A informação foi confirmada pelo g1, na noite de sexta.

O Governo do Paraná, por meio de nota, afirmou que, por determinação do governador Ratinho Junior, está totalmente mobilizado acompanhando com atenção as chuvas e o impacto delas nas cidades do Paraná.

Além disso, as Defesas Civis estaduais emitiram alertas máximos para diversos estados do centro-sul do Brasil diante da formação de um ciclone extratropical.

 

O sistema começou como uma área de baixa pressão atmosférica entre a Argentina e Paraguai e avança para o Sul do país, atingindo o Rio Grande do Sul e podendo se intensificar ao longo do fim de semana com ventos de até 100 km/h. 

