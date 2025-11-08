Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

O Governo Federal deve enviar ajuda humanitária para o Paraná após um tornado ter atingido diversas regiões do estado na tarde de sexta (7). As informações foram confirmadas por Waldez Góes, Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional.

Segundo balanço atual da Defesa Civil, ao menos cinco pessoas morreram e mais 130 ficaram feridas no Centro-Sul do Paraná.

O tornado em questão atingiu o índice EF3, com ventos de 250 km/h, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Casas foram destelhadas, postes derrubados e vários imóveis foram danificados.

Veja também País Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo País Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

O nível atingido pelo tornado considera a escala Fujita, utilizada para medir a intensidade dos ventos. Radares meteorológicos e imagens aéreas foram utilizadas para realizar a análise

Segundo Góes, a ajuda de custo do governo federal está sendo articulada diretamente com o presidente Lula (PT), que prevê o envio de equipes de apoio para auxílio e reconstrução nas cidades afetadas.

Mobilização para resgates

Cerca de 30 bombeiros foram enviados de várias cidades do Paraná para Rio Bonito do Iguaçu, além de 20 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), tropa de elite da corporação. As informações são do Governo do Paraná.

Outras cidades e distritos como Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Porto Barreiro e Candói também receberam atendimentos emergenciais de equipes de salvamento enviadas pelo governo estadual.

Ainda devem ser enviadas motosserras, equipamentos pesados para auxiliar nas estradas. Caminhões com cestas básicas e kits de higiene já foram enviados de Curitiba durante a madrugada.

A Secretaria de Saúde do Paraná solicitou apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das Regionais de Guarapuava e Cascavel, que deve enviar ambulâncias e reforçar as remoções.