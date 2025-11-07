Diário do Nordeste
Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

Fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Escrito por
Redação
País
Homem anda de bicicleta sob chuva em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Legenda: O Brasil está inserido no chamado “corredor dos tornados da América do Sul”, que também abrange o Uruguai, o Paraguai, o norte da Argentina, o sul da Bolívia e a região centro-sul brasileira.
Foto: Anselmo Cunha / AFP

As Defesas Civis estaduais emitiram alertas máximos para diversos estados do centro-sul do Brasil diante da formação de um ciclone extratropical. O sistema começou como uma área de baixa pressão atmosférica entre a Argentina e Paraguai e avança para o Sul do país, atingindo o Rio Grande do Sul ainda nesta sexta-feira (7), e deverá se intensificar ao longo do fim de semana com ventos que podem chegar a 100 km/h. 

A Região Sul é apontada como a mais vulnerável, com risco elevado de destelhamentos, queda de árvores e interrupções de energia, enquanto o fenômeno evolui em direção à Costa Sudeste do país.

Cidades e estados mais atingidos

Rio Grande do Sul

A formação do ciclone extratropical deve provocar chuvas intensas e ventos acima de 100 km/h no Rio Grande do Sul entre sexta (7) e sábado (8).
De acordo com a Defesa Civil estadual, as regiões Noroeste, Norte e Nordeste especialmente Passo Fundo, Vacaria e Santa Rosa, estão sob alerta para tempestades severas, com granizo e possibilidade de tornados.

Os acumulados de chuva podem chegar a 150 mm em poucas horas, elevando o risco de alagamentos e enxurradas. Há atenção para cheias nos rios Caí e Sinos, com possíveis transbordamentos em São Sebastião do Caí, Montenegro, Três Coroas e Igrejinha. O tempo deve voltar a estabilizar no domingo (9), com a atuação de uma área de alta pressão atmosférica.

Mapa do Rio Grande do Sul com cidades em alto risco de ser atingido pelo ciclone extratropical que atinge o país.
Legenda: Defesa Civil emite alertas para a população do Rio Grande do Sul para prevenção de desastres e na proteção de vidas e patrimônios.
Foto: Reprodução / Defesa Civil RS.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro deve sentir os efeitos do ciclone extratropical que se forma no Sul do país e avança até o território fluminense entre sexta (7) e sábado (8). Segundo a Climatempo, o fenômeno vai provocar rajadas de vento de até 100 km/h em áreas do litoral e da Serra, com possibilidade de chuvas fortes e queda acentuada de temperatura a partir da tarde de sábado.

Os ventos mais intensos devem ocorrer entre Angra dos Reis e Cabo Frio, além de regiões serranas próximas a Minas Gerais, onde há maior risco de temporais. A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca válido do meio-dia de sábado até as 21h de domingo, com ondas de até 4 metros entre Paraty e São Francisco de Itabapoana.

A Defesa Civil orienta a evitar banhos de mar, esportes aquáticos e permanência em áreas próximas ao mar durante o período de ressaca. A partir de domingo (9), os ventos diminuem, mas o tempo segue instável, com chuva leve a moderada e temperaturas mais amenas.

Furacão e tornado entenda a diferença

Furacões, tufões e ciclones tropicais são tempestades intensas que recebem nomes diferentes conforme a região do planeta. Já o ciclone extratropical, como o que atinge o Brasil, é um outro tipo de sistema atmosférico, comum em latitudes médias, que se forma a partir do encontro de massas de ar quente e frio. 

  • Norte do Oceano Atlântico e Nordeste do Pacífico : furacão;
  • Noroeste do Oceano Pacífico: Tufão;
  • Pacífico Sul e Oceano Índico: Ciclone.

Embora que furacões e tornados causem ventos intensos e destruição, tornados e furacões são fenômenos diferentes.

  1. O tornado é uma coluna de ar girando em alta velocidade, formada a partir de nuvens de tempestade, geralmente dura poucos minutos e tem alcance localizado, podendo atingir ventos acima de 300 km/h.
  2. Já o furacão  também chamado de tufão ou ciclone tropical, dependendo da região é um sistema de baixa pressão muito maior, que se forma sobre os oceanos quentes e pode durar vários dias, com ventos acima de 120 km/h e chuvas intensas em larga escala.

É possível ter tornado no Brasil ? 

Sim. Embora não muito comum, tornados também ocorrem no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Centro-Sul, onde há maior frequência de frentes frias e contrastes de temperatura. Esses fatores favorecem a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, capazes de gerar ventos giratórios intensos.

Cumulonimbus é uma nuvem de tempestade de grande desenvolvimento vertical, conhecida por formar trovoadas, raios, chuvas fortes, granizo e ventos intensos.

 

