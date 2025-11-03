Queda de avião em Tocantins deixa dois mortos
A aeronave de pequeno porte caiu na zona rural do município de Fátima.
Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte, registada nesse sábado (1º), na zona rural do município de Fátima, em Tocantins. Uma das vítimas chegou a ser resgatada com vida, mas faleceu no hospital.
O piloto, identificado como Diomedio Aires da Silva Filho, faleceu no local, conforme informações do portal g1.
Já o passageiro, José Rosário Carneiro de Oliveira, foi inicialmente levado ao Hospital de Referência de Porto Nacional, mas transferido em seguida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde faleceu no domingo (2).
Como foi o acidente
A aeronave caiu no território de uma fazenda. As autoridades foram acionadas um pouco antes das 19h.
Ao chegar ao local do sinistro aéreo, a Polícia Militar (PM) isolou a área para que fossem realizados os trabalhos de perícia técnica. O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) também atendeu o caso.
Moradores de Fátima flagraram a aeronave sobrevoando a região em baixa altitude, momentos antes do acidente. Segundo os relatos, o motor do avião emitiu um barulho intenso antes de cair.
Após o impacto com o solo, a PM constatou que a parte frontal e as asas do veículo ficaram destruídas. Também foi identificado o derramamento de combustível no local do acidente.
As causas do acidente aéreo estão sendo investigadas.
Segundo o portal g1, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), conduz investigação técnica sobre a queda.