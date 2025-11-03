Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Queda de avião em Tocantins deixa dois mortos

A aeronave de pequeno porte caiu na zona rural do município de Fátima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem mostra bombeiro em cena noturna de acidente aéreo, registrado em Tocantins, com destroços de um avião de pequeno porte visíveis ao fundo.
Legenda: As causas do acidente estão sendo investigada.
Foto: Divulgação/CBMTO

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte, registada nesse sábado (1º), na zona rural do município de Fátima, em Tocantins. Uma das vítimas chegou a ser resgatada com vida, mas faleceu no hospital. 

O piloto, identificado como Diomedio Aires da Silva Filho, faleceu no local, conforme informações do portal g1

o passageiro, José Rosário Carneiro de Oliveira, foi inicialmente levado ao Hospital de Referência de Porto Nacional, mas transferido em seguida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde faleceu no domingo (2).  

Como foi o acidente

A aeronave caiu no território de uma fazenda. As autoridades foram acionadas um pouco antes das 19h.

Ao chegar ao local do sinistro aéreo, a Polícia Militar (PM) isolou a área para que fossem realizados os trabalhos de perícia técnica. O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) também atendeu o caso. 

Moradores de Fátima flagraram a aeronave sobrevoando a região em baixa altitude, momentos antes do acidente. Segundo os relatos, o motor do avião emitiu um barulho intenso antes de cair.

Imagens divididas mostram um avião de pequeno porte, drone, circulada em vermelho, sobrevoando uma praça e casas em uma área urbana sob céu nublado em baixa altitude antes de cair em Tocantins.
Legenda: Cena foi flagrada momentos antes do acidente.
Foto: Reprodução.

Após o impacto com o solo, a PM constatou que a parte frontal e as asas do veículo ficaram destruídas. Também foi identificado o derramamento de combustível no local do acidente.

Veja também

teaser image
País

USP vai reunir gêmeos idênticos para estudo sobre semelhanças além da aparência

teaser image
País

Estrutura desaba e homem morre em festa universitária de Medicina em SP

As causas do acidente aéreo estão sendo investigadas.

Segundo o portal g1, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), conduz investigação técnica sobre a queda.

Assuntos Relacionados
Beatriz Munhos é morta após ser baleada na cabeça em São Paulo.
País

Jovem morre baleada após reagir a assalto em São Paulo

Beatriz Munhos, de 20 anos, foi atingida na cabeça após jogar spray de pimenta em um dos criminosos.

Redação
Há 48 minutos
Imagem mostra bombeiro em cena noturna de acidente aéreo, registrado em Tocantins, com destroços de um avião de pequeno porte visíveis ao fundo.
País

Queda de avião em Tocantins deixa dois mortos

A aeronave de pequeno porte caiu na zona rural do município de Fátima.

Redação
Há 51 minutos
Eduarda Corrêa em csamento com Gabriel Zanettin dos Santos, fazendo brinde com taças.
País

Após escapar da morte em 'cápsula de sobrevivência', jovem se casa na Serra Gaúcha

Eduarda Corrêa, de 23 anos, teve carro soterrado por 28 toneladas de serragem.

Redação
02 de Novembro de 2025
Merianne, que ficou famosa como
País

Quem é a 'Diva do Cras', influenciadora que perdeu Bolsa Família após exibir carro de luxo

Merianne Silva, de 31 anos, é de São Cristóvão, em Sergipe

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto que contém duas irmãs gêmeas de costas. Elas também o cabelo claro e cacheado e vestem macacão bege.
País

USP vai reunir gêmeos idênticos para estudo sobre semelhanças além da aparência

Ideia é buscar semelhanças de saúde e de estilo de vida em irmãos.

Redação
02 de Novembro de 2025
estrutura desabou em festa universitária em sao paulo.
País

Estrutura desaba e homem morre em festa universitária de Medicina em SP

Pelo menos 40 pessoas foram socorridas.

Redação
02 de Novembro de 2025
Arquibancada de igreja cai e deixa pelo menos 10 feridos no RJ
País

Arquibancada de igreja cai e deixa pelo menos 10 feridos no RJ

Queda parcial da estrutura ocorreu no município de Araruama na noite de sábado (1º).

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem aérea do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).
País

Idoso morre em aeroporto após desembarcar de avião que teve problema técnico

Aeronave iria para Recife, mas pousou em BH devido à alta temperatura a bordo

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de brasileiros presos por entrar ilegalmente na Argentina.
País

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho

Suspeita é de que homens fugiam do cerco à facção criminosa, diante de megaoperação no RJ

Redação
01 de Novembro de 2025
Fotos pessoais de Bárbara Elisa Yabeta Borges, em uma colagem lado a lado.
País

Quem era Bárbara Borges, jovem que morreu baleada em tiroteio na Linha Amarela no RJ

Bancária, esportista e apaixonada por viagens, ela planejava engravidar e tinha sido promovida no trabalho.

Redação
01 de Novembro de 2025
Príncipe William observa desfile em Londres.
País

Príncipe William virá ao Brasil para entrega de prêmio ambiental

Herdeiro do trono britânico participa de evento paralelo à COP30.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem de jardim com flores coloridas e várias borboletas voando sobre elas, criando uma cena vibrante e natural.
País

Bem-vindo, novembro! Veja 10 mensagens para celebrar o novo mês

O esquenta para o fim de ano pode ser uma ótima oportunidade para refletir e se preparar para o recomeço.

Redação
01 de Novembro de 2025
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo, suspeito teria escapado da megaoperação no Rio.
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Elizabete Arraçaba para matéria sobre mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho.
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Redação
31 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Edgard Alves de Andrade, o Doca, líderes da hierarquia da facção Comando Vermelho.
País

Saiba quem são os líderes mais procurados na hierarquia do Comando Vermelho

Criminosos não foram capturados em operação e continuam na mira da polícia.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Belém com informações sobre a COP 30.
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Representantes dos Estados Unidos e da Argentina não confirmaram presença.

Redação
31 de Outubro de 2025
Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses
País

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Redação
31 de Outubro de 2025
Armas e dinheiro foram apreendidos policiais federais
País

O que se sabe sobre operação da PF contra o desvio de R$ 813 milhões em Pix

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e o uso de cripto ativos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira em frente à grade de um carro.
País

Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Candidatos poderão aprender conteúdos teóricos fora das autoescolas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025