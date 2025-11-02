Estrutura desaba e homem morre em festa universitária de Medicina em SP

Um homem de 47 anos morreu após uma parte de uma estrutura metálica desabar ao ser atingida por ventos fortes no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo (2). O caso foi registrado durante uma festa universitária da turma de Medicina.

Há informação de que pelo menos 40 pessoas foram socorridas e levadas aos hospitais no entorno. A festa acontecia no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, no início da madrugada, as rajadas de vento chegaram a 95 km/h.

A estrutura montada no local caiu. Nas redes sociais, internautas reclamam de descaso, dizendo que a festa aconteceu em espaço aberto mesmo após avisos meteorológicos alertando para ventos fortes.

Equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local.

RESGATE

Conforme a Defesa Civil, três vítimas permanecem internadas. O homem de 47 anos foi atingido por um galho de árvore, sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil confirmou a morte e disse que segue acompanhando o caso, que passa a ser investigado.

Por nota, a comissão de Formatura da Faculdade de Medicina lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando apoio às famílias das vítimas.

"A segurança e o bem-estar dos formandos, convidados e todos que estavam trabalhando no evento sempre foram as maiores prioridades”, disse a nota. Eles afirmam ainda que colaboras com as autoridades na apuração dos fatos.