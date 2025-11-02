Diário do Nordeste
USP vai reunir gêmeos idênticos para estudo sobre semelhanças além da aparência

Ideia é buscar semelhanças de saúde e de estilo de vida em irmãos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto que contém duas irmãs gêmeas de costas. Elas também o cabelo claro e cacheado e vestem macacão bege.
Legenda: Estudo busca informações da vida de gêmeos univitelinos para além da semelhança física.
Foto: Shutterstock.

A Universidade de São Paulo (USP) promove na tarde da próxima sexta-feira (7) a 10ª edição do Encontro de Gêmeos.

O objetivo é reunir irmãos gêmeos de todo o País, em especial os idênticos. Os monozigóticos, como também são chamados, são parentes que surgem a partir de um único óvulo fecundado, e a ideia do encontro é buscar semelhanças para além da aparência física.

O evento é online e aberto ao público e conta com debates, documentário e rodas de conversa que vão da ciência à arte.

A universidade paulista já tem um estudo dedicado para gêmeos idênticos, conforme informações do portal g1.

Trata-se do Painel USP de Gêmeos, que acompanha duplas de irmãos monozigóticos, em busca de detalhes da vida dessas pessoas sobre como o DNA molda o dia a dia deles, e quanto as interferências do ambiente e do cotidiano afetam a saúde delas.

Aumenta a quantidade de gêmeos no País

Esse painel é o único ativo no Brasil e na América do Sul que se debruça sobre o estudo de comportamento e saúde de gêmeos. Foi criado em 2015 pela professora Emma Otta e é referência internacional.

Também é destaque o aumento do nascimento de gêmeos no Brasil. Em um intervalo de dez anos em São Paulo, cresceu em 30% os partos de irmãos gêmeos, o que indica ainda mais uma maior participação desses partos em meio ao declínio da taxa de natalidade no País.

Os pesquisadores atribuem esse crescimento pelo fato de cada vez mais gravidezes ocorrerem em idade avançada, bem como a alta no tratamento para fertilidade.

Os estudos sobre os gêmeos buscam também informações familiares, e agora se dedicam a ampliar o foco em busca de detalhes como a idade das mães, peso e diferenças regionais. 

