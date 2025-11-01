Luciano Hang é condenado a indenizar Lula por patrocinar faixas com ofensas
Empresário deve pagar R$ 33 mil ao presidente.
O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi condenado a pagar R$ 33 mil de indenização ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por patrocinar faixas com ofensas ao político.
O caso ocorreu em 2019. Entre as mensagens levadas por aviões, estava 'Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro'.
O presidente havia recém deixado a prisão. O pedido de indenização foi negado em primeira instância por decisão unanime.
A defesa do petista recorreu e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) decidiu pela condenação de Luciano Hang. A votação na 1ª Câmara Civil ocorreu na quinta-feira (30).
O advogado do presidente, Miguel Novaes, confirmou a decisão ao portal g1 nesta sexta-feira (31).
Luciano Hang não se posicionou sobre a condenação. Ele ainda pode recorrer do caso.