Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

EUA confirmam ausência na COP30 em Belém

Decisão sinaliza que o país estará ausente da principal instância política da conferência.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
(Atualizado às 13:37)
PontoPoder
Imagem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando durante uma reunião ou entrevista, vestindo terno azul e gravata vermelha.
Legenda: Donald Trump se referiu às mudanças climáticas como "maior golpe do mundo" em discurso na ONU.
Foto: Samuel Corum/ Getty Images North America/ Getty Images AFP.

A Casa Branca confirmou que os Estados Unidos não enviarão representantes para a Cúpula dos Líderes da COP30, prevista para este mês, em Belém (PA). O segmento reúne chefes de Estado responsáveis por conduzir as negociações multilaterais mais sensíveis sobre metas climáticas.

A decisão norte-americana, divulgada por veículos internacionais e validada por fontes do governo, sinaliza que o país estará ausente da principal instância política da conferência.

Fontes diplomáticas brasileiras já vinham indicando, há meses, que Washington dificilmente compareceria ao encontro. A falta de sinais de engajamento durante as etapas preparatórias levou o Itamaraty a considerar a ausência dos EUA como o cenário mais provável, mesmo antes da confirmação oficial.

Impacto nas negociações

A ausência dos Estados Unidos, o segundo maior emissor histórico de gases de efeito estufa, deve afetar diretamente o ritmo das negociações internacionais.Esta abre espaço para que outros atores internacionais assumam maior protagonismo nas discussões.

China e União Europeia despontam como potenciais líderes nas negociações, especialmente em assuntos como transição energética, metas de emissões e acordos bilaterais com países amazônicos.

Veja também

teaser image
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

teaser image
PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para COP30, diz site

teaser image
Meio Ambiente

2024 é o ano mais quente já registrado e primeiro a superar limite de 1,5 °C do Acordo de Paris

teaser image
Mundo

Donald Trump anuncia retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da OMS

Na América Latina, Brasil, Colômbia e Peru podem se fortalecer como porta-vozes regionais em torno da defesa da floresta e do enfrentamento aos crimes ambientais.

A Argentina também não estará presente na Cúpula dos Líderes, mesmo com 143 delegações já confirmadas, reforçando a percepção de mudança no equilíbrio diplomático em um momento decisivo para a governança climática global.

*Estagiária sob supervisão da editora Nayana Siebra.

Assuntos Relacionados
Imagem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando durante uma reunião ou entrevista, vestindo terno azul e gravata vermelha.
PontoPoder

EUA confirmam ausência na COP30 em Belém

Decisão sinaliza que o país estará ausente da principal instância política da conferência.

Ana Alice Freire*
Há 1 hora
A imagem mostra uma operação policial em uma área urbana. Na cena, agentes fortemente armados e vestidos com uniformes camuflados da Polícia Civil transportam, na caçamba de uma caminhonete tática, corpos cobertos parcialmente por panos. Ao fundo, há outras viaturas, policiais e pessoas reunidas em frente a um prédio identificado como “Sede da Core”, sigla para Coordenadoria de Recursos Especiais. A cena retrata o momento posterior a uma ação policial de grande porte, com forte presença das forças de segurança e grande atenção da imprensa.
PontoPoder

Qual o papel da política no combate às facções criminosas

Entre a promessa de integração e o apelo por leis mais duras, o Brasil segue transformando a segurança pública em palco de disputa política, apontam pesquisadores.

Igor Cavalcante
01 de Novembro de 2025
Lula durante a assinatura do Projeto de Lei Antifacção Criminosa.
PontoPoder

Presidente Lula assina Projeto de Lei Antifacção Criminosa e envia ao Congresso

O projeto aumenta as penas e investigações contra facções.

Bergson Araujo Costa
31 de Outubro de 2025
Foto mostra uma via iluminada na cidade de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza relança concessão da iluminação e semáforos; licitação foi suspensa na gestão Sarto

Município deve desembolsar cerca de R$ 4,1 bilhões em 15 anos de concessão.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
Foto do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, discursando.
PontoPoder

Governador do RJ parabeniza Elmano e PMs por operação contra o CV em Canindé (CE)

Cláudio Castro (PL) afirmou que o episódio "mostra" que "essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados”.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
Foto mostra momento da entrega do Plano Diretor de Fortaleza para a Câmara Municipal, nesta quarta-feira (29). Ato contou com a presença de aliados e secretários, que estão na foto, tirada em um dos ambientes da Casa Legislativa.
PontoPoder

Vereadores apostam em aprovação do Plano Diretor de Fortaleza sem grandes desgastes na Casa

Membros das bancadas de oposição e situação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) demonstraram que pretendem adotar equilíbrio para discutir peça de planejamento.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.
PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação
30 de Outubro de 2025
Carla Zambelli, condenada pelo STF, em discurso na Câmara.
PontoPoder

Condenação de Carla Zambelli pelo STF por perseguição armada se torna definitiva

Deputada federal licenciada foi condenada por perseguição armada e porte ilegal.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem aérea da área do Aeroporto de Fortaleza - Google Earth do dia 21 de agosto de 2025
Inácio Aguiar

Plano Diretor: vereadores devem reverter criação de Zona de Proteção no entorno do Aeroporto

Debate na Câmara Municipal vai acontecer até o início de dezembro

Inácio Aguiar
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente Lula.
PontoPoder

Lula sanciona lei contra crime organizado; veja o que muda

Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto de vista aérea parcial de Fortaleza, na região da Avenida Dom Luís.
PontoPoder

Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite
30 de Outubro de 2025
Bruno Mesquita no púlpito da Câmara Municipal de Fortaleza durante discurso.
Wagner Mendes

Bruno Mesquita será o relator do Plano Diretor de Fortaleza

Os vereadores da CMFor estão sendo comunicados da decisão.

Wagner Mendes
29 de Outubro de 2025
Imagem aérea da montagem de evento da Cop30 em Belém usada em matéria sobre a implementação da GLO durante o evento.
PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para COP30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Deputado federal Mauro Filho durante sessão da Câmara.
PontoPoder

Mauro Filho será relator do projeto do Governo Federal que reduz benefícios fiscais para empresas

Deputado cearense prevê arrecadação adicional de cerca de R$ 20 bilhões por ano aos cofres do Executivo.

Marcos Moreira
29 de Outubro de 2025
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre projeto de Licença menstrual é aprovado pela Câmara.
PontoPoder

Projeto que prevê licença menstrual de até dois dias é aprovado na Câmara

Medida vale a partir da apresentação de laudo médico.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com expressão séria gesticula com a mão esquerda fechada enquanto fala em um microfone, em um cenário de escritório.
PontoPoder

Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.

Carol Melo e Beatriz Matos
29 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite
29 de Outubro de 2025
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira
29 de Outubro de 2025
PontoPoder

"De vítimas lá, só tivemos os policiais", diz Cláudio Castro sobre operação contra facções no RJ

Balanço extraoficial aponta que mais de 120 pessoas morreram em ação policial no Alemão e na Penha.

Mylena Gadelha
29 de Outubro de 2025
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.
PontoPoder

Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Redação
29 de Outubro de 2025