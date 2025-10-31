COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

A COP 30 deve receber representantes de 143 países em Belém, no Pará, a partir da próxima semana, segundo informação confirmada pelo secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio.

Membros de equipes dos Estados Unidos e da Argentina, entretanto, não entre os confirmados até o momento.

Maurício Lyrio esteve presente, nesta sexta-feira (31), em coletiva de imprensa em Brasília sobre o evento, do qual também participou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente da COP, André Corrêa do Lago.

Lula deve abrir a COP 30 na quinta-feira (6), ainda durante a manhã. Logo em seguida, uma rodada de discursos dos chefes de Estado deve seguir até a sexta (7).

A cúpula também deve apresentar três sessões temáticas: uma de florestas e oceanos; uma sobre transição energética e uma terceira para debater os dez anos do Acordo de Paris, Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) e financiamento.