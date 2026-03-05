Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Reajustes dos salários do governador Elmano e da vice Jade Romero são aprovados na Alece

Deputados também validaram atualização salarial do TJCE, do TCE e de servidores da Assembleia.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 14:20)
PontoPoder
Elmano cumprimenta Romeu Aldigueri no Plenário da Alece. Ao lado deles, Jade Romero.
Legenda: Elmano de Freitae Jade Romero terão o acréscimo dos valores que recebem.
Foto: Júnior Pio/Alece.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o reajuste salarial do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB). A medida foi validada nesta quinta-feira (5), por meio de projeto de lei de autoria da Mesa Diretora da Casa.

A remuneração dos chefes do Executivo estadual será inicialmente reajustada em 4,26%, chegando aos 5% a partir de maio de 2026. Os percentuais são os mesmos atribuídos na atualização da remuneração de servidores estaduais. 

Com isso, os salários de Elmano e Jade serão os seguintes:

  • Governador: R$ 22.717,18 (janeiro de 2026) ➝ R$ 22.878,41 (a partir de maio de 2026);
  • Vice-governadora: R$ 17.037,87 (janeiro de 2026) ➝ R$ 17.158,80 (a partir de maio de 2026).

Atualmente, Elmano e Jade recebem o subsídio mensal de R$ 21.734,49 e R$ 16.300,86, respectivamente.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Elmano sanciona aumento do próprio salário; subsídio aumenta para R$ 21,7 mil

teaser image
PontoPoder

Elmano é o governador com salário mais baixo no Brasil; veja ranking e valores

Líder do Governo na Assembleia, o deputado Guilherme Sampaio (PT) defendeu a medida. “A Mesa Diretora ao fazer o projeto de lei que regulamenta a recomposição salarial dos servidores da Assembleia Legislativa, aproveitou a oportunidade para fazer também a atualização dos vencimentos do governador e da vice-governadora, exatamente no mesmo percentual que foi concedido aos servidores públicos do Estado do Ceará”, pontuou.

No Plenário 13 de Maio, a matéria foi validada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Contudo, após a aprovação, a deputada Emília Pessoa (PSDB) solicitou o registro do voto contrário ao aumento. 

REAJUSTE DE SERVIDORES

Os deputados estaduais também aprovaram o reajuste salarial dos servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

As atualizações seguem o mesmo percentual dado aos chefes do Executivo e aos outros servidores estaduais, começando em 4,26% e chegando a 5% em maio de 2026. 

Todas as matérias foram validadas nesta quinta-feira (5), após iniciarem a tramitação em regime de urgência no mesmo dia.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Elmano cumprimenta Romeu Aldigueri no Plenário da Alece. Ao lado deles, Jade Romero.
PontoPoder

Reajustes dos salários do governador Elmano e da vice Jade Romero são aprovados na Alece

Deputados também validaram atualização salarial do TJCE, do TCE e de servidores da Assembleia.

Marcos Moreira
Há 8 minutos
Foto de professor em sala de aula, entre alunos, no Ceará.
PontoPoder

Novos pisos salariais em discussão no Congresso podem impactar prefeituras do Ceará em R$ 2,8 bi

Montante foi indicado em um estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Bruno Leite
Há 26 minutos
Foto dos deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Reajuste do piso salarial e gratificação para agentes comunitários de saúde são aprovados na Alece

Medida foi aprovada em regime de urgência após começar a tramitar na terça-feira (3).

Marcos Moreira
Há 1 hora
Pessoa vista de perfil, usando camisa de cor escura, em um ambiente interno com luzes desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Moraes e Dino votam para Bolsonaro continuar preso na Papudinha, em Brasília

Votação para decidir sobre decisão de Moraes deve continuar até o fim desta quinta-feira (5).

Redação
Há 2 horas
Vereador Julierme Sena, de Fortaleza, falando ao microfone.
PontoPoder

Julierme Sena se licencia do mandato na Câmara de Fortaleza e Lael Sena assume cadeira

Vereador considerou que sua licença representa também uma oportunidade de fortalecimento do PL.

Bruno Leite
05 de Março de 2026
Sessão da Câmara dos Deputados durante debate e votação da PEC da Segurança.
PontoPoder

Câmara aprova em segundo turno PEC da Segurança Pública

Texto recebeu 461 votos favoráveis e proposta vai ao Senado.

Redação
05 de Março de 2026
Foto do Senado Federal.
PontoPoder

Senado aprova aumento do tempo da licença-paternidade

Licença-paternidade deve chegar a 20 dias em 2029.

Redação
04 de Março de 2026
Paulo Câmara
Inácio Aguiar

Indicado por Lula, Paulo Câmara volta ao comando do Banco do Nordeste

Ex-governador de Pernambuco presidiu o BNB entre 2023 e 2025; Conselho de Administração deve validar a indicação nesta semana.

Inácio Aguiar
04 de Março de 2026
Sala de aula com um professor de costas escrevendo no quadro branco enquanto vários alunos, sentados em carteiras e usando uniformes brancos, prestam atenção à frente.
PontoPoder

União antecipa pagamento da 5ª parcela do Fundef; Ceará deve receber R$ 300 milhões, diz entidade

A informação foi confirmada pela Frente Norte-Nordeste pela Educação nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Foto de reunião da ala governista do União Progressista no Ceará ao lado do governador Elmano de Freitas.
PontoPoder

União Progressista ainda não definiu posição no CE, diz Fernanda Pessoa: 'Wagner não fala por mim'

Vice-presidente do União Brasil no Ceará expõe disputa interna na Federação, enquanto Wagner crava apoio a Ciro Gomes.

Marcos Moreira
04 de Março de 2026
Homem de meia-idade, com cabelos curtos e escuros, sentado atrás de uma bancada de madeira, usando toga preta com detalhes em vermelho sobre terno, camisa branca e gravata estampada. Trata-se de Nunes Marques. Ele está em frente a um microfone, com expressão séria, e ao fundo há uma parede com painéis de madeira em tom avermelhado e uma cadeira estofada vermelha.
PontoPoder

IA nas eleições: o que pode e o que não pode em 2026, segundo o TSE

Uso de inteligência artificial em propaganda eleitoral é permitido, desde que atenda à regulamentação do TSE.

Ingrid Campos
04 de Março de 2026
Capitão Wagner e Moses Rodrigues
Inácio Aguiar

Líderes cearenses dão versões diferentes sobre reunião do União Brasil; entenda o impasse

Sem um posicionamento claro da direção nacional, o disse me disse persiste no Ceará em uma disputa entre base e oposição.

Inácio Aguiar
04 de Março de 2026
Foto mostra Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira, Ciro Gomes, Antônio Rueda e Danilo Forte após reunião.
PontoPoder

União Progressista fica com a oposição e deve apoiar Ciro Gomes para o Governo do Ceará, diz Wagner

Vice-presidente do União no Ceará, Fernanda Pessoa afirma que “não ficou nada resolvido”.

Marcos Moreira
04 de Março de 2026
O presidente Lula, de camisa branca e com um adesivo escrito
PontoPoder

Lula visitará ITA e obras de data center do TikTok em primeira viagem ao Ceará em 2026

Presidente tem visita marcada ao Estado para 2 de abril, como informou o governador Elmano de Freitas nas redes sociais.

João Gabriel Tréz
04 de Março de 2026
Ex-ministro Ciro Gomes
Inácio Aguiar

Com êxito nas articulações, Ciro Gomes assinou sentença de candidato ao governo

É o ex-ministro que move os aliados, provoga o grupo governista e centraliza as articulações.

Inácio Aguiar
04 de Março de 2026
Foto de médica em um leito hospitalar no Ceará.
PontoPoder

Novo piso para médicos e cirurgiões-dentistas pode impactar prefeituras do Ceará em R$ 895,1 milhões

Em todo o país, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o impacto será de R$ 17 bilhões apenas no primeiro ano de vigência da lei.

Bruno Leite
04 de Março de 2026
Foto de Cid Gomes.
PontoPoder

Cid diz que não tem ‘problemas’ com Camilo e volta a defender Junior Mano para o Senado

Senador afirma que encontro com Camilo no Ceará teve apenas “amenidades”.

Beatriz Matos, de Brasília
03 de Março de 2026
Foto dos deputados no Café da Oposição desta terça-feira (3).
PontoPoder

Deputados da oposição na Alece confirmam estratégia de migrar para o PSDB, mas aguardam PL e União

Iniciativa pode esvaziar PDT e inflar bancada do partido de Ciro Gomes na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
03 de Março de 2026
Retrato em close do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentando uma expressão séria e olhar direcionado para baixo. Ele aparece em primeiro plano com iluminação lateral, enquanto figuras desfocadas e equipamentos de imprensa compõem o fundo da imagem.
PontoPoder

Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos na Papudinha

O ex-presidente realizou ainda 33 caminhadas e fez 13 sessões de fisioterapia.

João Gabriel Tréz
03 de Março de 2026
Foto de bolsa de sangue no Hemoce.
PontoPoder

Vereadores querem trocar multas de trânsito por doações de sangue e medula em Fortaleza

As proposições, que se aplicam às infrações registradas pela AMC, foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Bruno Leite
03 de Março de 2026