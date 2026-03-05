Reajustes dos salários do governador Elmano e da vice Jade Romero são aprovados na Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o reajuste salarial do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB). A medida foi validada nesta quinta-feira (5), por meio de projeto de lei de autoria da Mesa Diretora da Casa.

A remuneração dos chefes do Executivo estadual será inicialmente reajustada em 4,26%, chegando aos 5% a partir de maio de 2026. Os percentuais são os mesmos atribuídos na atualização da remuneração de servidores estaduais.

Com isso, os salários de Elmano e Jade serão os seguintes:

Governador: R$ 22.717,18 (janeiro de 2026) ➝ R$ 22.878,41 (a partir de maio de 2026);

R$ 22.717,18 (janeiro de 2026) ➝ R$ 22.878,41 (a partir de maio de 2026); Vice-governadora: R$ 17.037,87 (janeiro de 2026) ➝ R$ 17.158,80 (a partir de maio de 2026).

Atualmente, Elmano e Jade recebem o subsídio mensal de R$ 21.734,49 e R$ 16.300,86, respectivamente.

Líder do Governo na Assembleia, o deputado Guilherme Sampaio (PT) defendeu a medida. “A Mesa Diretora ao fazer o projeto de lei que regulamenta a recomposição salarial dos servidores da Assembleia Legislativa, aproveitou a oportunidade para fazer também a atualização dos vencimentos do governador e da vice-governadora, exatamente no mesmo percentual que foi concedido aos servidores públicos do Estado do Ceará”, pontuou.

No Plenário 13 de Maio, a matéria foi validada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Contudo, após a aprovação, a deputada Emília Pessoa (PSDB) solicitou o registro do voto contrário ao aumento.

REAJUSTE DE SERVIDORES

Os deputados estaduais também aprovaram o reajuste salarial dos servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

As atualizações seguem o mesmo percentual dado aos chefes do Executivo e aos outros servidores estaduais, começando em 4,26% e chegando a 5% em maio de 2026.

Todas as matérias foram validadas nesta quinta-feira (5), após iniciarem a tramitação em regime de urgência no mesmo dia.