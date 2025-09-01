Presa por explorar jogos ilegais, influenciadora Karol Digital movimentou R$ 217 milhões

Acusada de exploração de jogos ilegais, a influenciadora digital Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, movimentou R$ 217 milhões entre os anos de 2019 e 2024, conforme investigação da Polícia Civil divulgada pelo "Fantástico" desse domingo (31). Ela e o namorado, Dhemerson Rezende, foram presos preventivamente no dia 22 de agosto em Araguaína, no Tocantins.

Segundo a polícia, Karol Digital também é acusada de associação criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, corrupção passiva e tráfico de influência.

A investigação identificou que a influenciadora simulava ganhos em apostas para atrair seguidores a plataformas de jogos. Segundo o delegado Wanderson Queiroz, os supostos prêmios exibidos nos vídeos eram, na verdade, pagamentos recebidos por contrato com as empresas.

Vida de luxo

A Polícia Civil começou a investigar a influenciadora após denúncia ao Ministério Público do Tocantins em 2023, quando Karol comprou uma mansão de R$ 4 milhões à vista, em uma única transferência via Pix.

Nos anos seguintes, ela teve novas aquisições milionárias, incluindo imóveis de R$ 10 milhões e a realização de um reality show transmitido pela internet diretamente da própria casa.

Pelas redes sociais, ela ostentava roupas de grife, mansões, fazendas, um haras, barcos e uma coleção de carros esportivos, incluindo uma McLaren de mais de R$ 3 milhões.

Todo o patrimônio de Karol Digital foi bloqueado pela Justiça, incluindo contas bancárias. A defesa dela afirma que a investigação é ilegal e que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se for condenada, a influenciadora pode pegar mais de 10 anos de prisão.