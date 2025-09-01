Policial penal preso por atirar em entregador diz que disparo foi acidental
Agente foi preso temporariamente nesse domingo (31)
Preso nesse domingo (31) suspeito de atirar contra um entregador de delivery na cidade do Rio de Janeiro, o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini declarou aos investigadores que o disparo foi acidental.
A informação foi revelada à TV Globo pelo delegado Marcos Buss, da 32ª Delegacia de Polícia. Ele detalhou que a versão do agente é sustentada desde antes da prisão, já que ele procurou a Polícia para comunicar o caso antes da repercussão.
"Ele admitiu que se envolveu numa discussão com o entregador porque ele não teria se disposto a levar o lanche na casa dele. Em dado momento dessa discussão, segundo ele, a arma dele disparou acidentalmente e atingiu o motoboy", contou. "Ele mantém a alegação de que o disparo teria sido acidental. Tão logo tivemos contato com as imagens do fato, constatamos que, pela própria dinâmica, esse disparo foi voluntário", explicou o delegado.
Uma pessoa que aponta uma arma de fogo para outra, seja em qualquer parte do corpo, e puxa o gatilho no mínimo assume o risco de causar a morte."
Após prestar o primeiro depoimento, Ferrarini foi liberado. No entanto, com a repercussão das imagens do caso, o delegado decidiu solicitar a prisão do investigado.
'Atitude repugnante'
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o servidor foi afastado por 90 dias das funções.
"A Polícia Penal não compactua em hipótese alguma com atitude como essa, repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro", disse ao g1 a secretária Maria Rosa Nebel. Ela afirmou ainda que um processo administrativo disciplinar foi aberto contra o servidor.
O que aconteceu
Na última sexta-feira (29), o entregador de delivery Valério dos Santos Júnior foi até o endereço do policial penal deixar uma encomenda. Ao chegar à portaria do condomínio, avisou ao cliente que esperaria ele descer para buscar o pedido.
Ferrarini, no entanto, exigiu que o trabalhador subisse até o seu apartamento — o que foi negado por ele pois essa não é uma prática obrigatória da empresa de entrega.
Ao encontrar Valério, que começou a gravar a conversa, o agente penitenciário reclamou da atitude do entregador e atirou no pé direito dele. "Então, valeu!", disse o servidor público.
"Que é isso, cara?", questionou o motoboy, se contorcendo de dor. "Que é isso é o c*aralho. [...] Bora, me dá minha parada", exigiu o policial. Ele, depois, percebeu que estava sendo filmado e foi embora.
Valério foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e atendido em uma emergência de hospital, mas foi liberado com a bala ainda alojada, o que, por enquanto, o impede de voltar a trabalhar. "Vai depender do médico falar se dá para tirar, se continua, se tem sequela", disse ele ao programa RJ2.