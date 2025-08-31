Entregador baleado por policial penal no RJ não sabe quando voltará a trabalhar

O entregador baleado no pé por um policial penal durante uma discussão na noite dessa sexta-feira (29), no Rio de Janeiro, relatou que ainda não sabe quando poderá retomar suas atividades profissionais.

A vítima, identificada como Valério dos Santos Júnior, disse que o projétil permanece alojado. “Vai depender do médico falar se dá para tirar, se continua, se tem sequela ou não. Vou ficar sem trabalhar por isso”, afirmou ao jornal RJ2.

Veja também País Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado País Empresário indiciado por matar gari tinha 'fascínio' por armas e pelo cargo da esposa, diz polícia

Durante uma entrega em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, houve um desentendimento com um cliente do iFood porque este se recusou a receber o pedido na portaria e exigiu que o entregador entrasse no condomínio, segundo a vítima. A prática não é obrigatória.

Valério gravou o momento em que foi baleado por José Rodrigo da Silva Ferrarini, um policial penal. Nas imagens, o homem aparece alterado e efetua o disparo.

“Você não subir é uma parada”, disse o cliente no vídeo. Em seguida, o policial penal atira contra o pé do entregador e questiona: “Então valeu, que isso é o [palavrão], me dá minha parada, tá me filmando por quê?”.

O entregador contou que tentou manter a calma diante da situação. “Ele falou que não ia lá, mandou buscar no bloco e eu falei que não. Disse para me encontrar na portaria. Quando ele veio, já veio alterado. Falei: ‘cara, fica tranquilo, fica tranquilo, eu só preciso do código’. Ele falou: ‘me dá o pedido’. Eu falei: ‘não. Me dá o código, que eu te dou o pedido’. Eu recebia R$ 7 para tomar um tiro no pé”, relatou ao RJ2.

No início da tarde deste sábado (30), entregadores realizaram um protesto em frente ao condomínio onde ocorreu o disparo. Eles afirmaram estar indignados com o fato de o policial penal ter sido ouvido na delegacia e liberado em seguida.

“Uma injustiça, a gente só queria o direito de ir e vir e entregar o lanche do cliente em segurança”, declarou o entregador Breno Pereira, que participou da manifestação.

O que dizem a Polícia e o iFood

A Polícia Civil do Rio informou que a vítima passou por exame de corpo de delito e a arma utilizada pelo agente foi apreendida para perícia. Além disso, testemunhas estão sendo ouvidas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a identidade do atirador, que está em atividade na polícia. A pasta destacou que a conduta atribuída ao servidor aconteceu fora do exercício de suas funções.

“A Corregedoria da Seap estará acompanhando o caso junto à delegacia de polícia”, concluiu o comunicado oficial.

Já o iFood reiterou que os entregadores não são obrigados a levar os pedidos até a porta dos apartamentos e repudiou práticas violentas contra os entregadores parceiros.

Leia a nota na íntegra:

"O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior. A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente."