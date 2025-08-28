Hytalo Santos e marido são transferidos de São Paulo para presídio na Paraíba

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa, na Paraíba.

O casal, investigado por tráfico humano e exploração sexual infantil, embarcou na tarde desta quinta-feira (28) no Aeroporto Internacional de Guarulhos escoltado por policiais penais. Hytalo e Euro pegaram um voo comercial da empresa Gol, por volta das 14h. As informações são do jornal O Globo.

Ao chegarem à capital paraibana, eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito. Depois, foram conduzidos para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega.

Segundo a publicação, o presídio, conhecido como Róger, é o de maior importância em João Pessoa na custódia de presos provisórios masculinos. A unidade prisional possui oito pavilhões e também uma cela exclusiva para a população LGBTQIA+.

Houve um pedido de transferência do casal para a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, conhecida como "penitenciária dos famosos", mas a solicitação da defesa foi negada pela Justiça.

A decisão do Poder Judiciário foi de transferir o casal à Paraíba, estado onde o processo sobre tráfico humano e exploração sexual infantil tramita.

Relembre o caso

Hytalo é investigado por exploração infantil desde dezembro do ano passado, após denúncia anônima chegar ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). Um grupo de adolescentes morava com o casal em João Pessoa e gravava uma série de conteúdos para as redes sociais em condições insalubres, segundo ex-funcionários de Hytalo. Uma adolescente chegou a ficar grávida na casa.

Neste mês, após vídeo de denúncia do youtuber Felca, o caso ganhou repercussão e a prisão preventiva de Hytalo e Euro foi solicitada. Felipe Bressanim Pereira denunciou a adultização de crianças e adolescentes vítimas de abuso por influenciadores e o vídeo rapidamente ganhou milhões de visualizações.

Na última segunda-feira (25), um homem suspeito de ameaçar Felca de morte foi preso pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda (PE). O jovem, identificado como Cayo Lucas, estava acompanhado de outro rapaz no momento da prisão.

Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet.