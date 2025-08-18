Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Chorando, Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, deixaram, nesta segunda-feira (18), a cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, localizado na Zona Oeste da capital paulista.

Veja o momento da transferência

Eles cumprem um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça da Paraíba, para onde ambos devem ser transferidos, pois são investigados no estado por exploração sexual de menores. A chegada dos influenciadores ao CDP I foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Foram encontrados oito celulares com Hytalo e o marido. O material foi lacrado e será periciado

O complexo prisional de Pinheiros só abriga presos provisórios, ou seja, que aguardam julgamento ou estão em fase inicial do cumprimento de pena. Segundo informações da SAP do último dia 15, a unidade está superlotada, pois possui capacidade para 521 presos, mas se encontra com uma população carcerária de 889 pessoas.

Tanto Hytalo como Israel são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade, além de tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Um dia depois da prisão, no sábado (16), a Justiça da Paraíba negou pedido de liberdade feito pela defesa do casal, pois a medida foi vista como imprescindível, pois os suspeitos estariam ocultando e destruindo provas a fim de obstruir as investigações, como também intimidar testemunhas. Eles negam as acusações.

Vídeo denúncia viralizou na internet

Hytalo já era investigado tanto pelo MP da Paraíba como pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024, mas as prisões só ocorreram após a repercussão de um vídeo de 50 minutos, postado em 6 de agosto pelo influenciador Felca.

O youtuber fez denúncias de exploração e ‘adultização’ de jovens em conteúdos na internet, e citou Hytalo como exemplo dessa prática. A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades, que determinaram a aplicação de medidas cautelares no processo que já estava em andamento.

Para determinar a prisão, as autoridades afirmam que o risco de fuga era iminente, pois foi encontrado um veículo da Paraíba que seria usado para a fuga do casal de influenciadores, que ocorreria por meio de Foz do Iguaçu, no Paraná, ou por outro município fronteiriço no sul do país.