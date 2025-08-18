Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:08)
País
Hytalo Santos e o marido Euro transferidos de presídio
Legenda: Risco de fuga do casal de incluenciadores era iminente, segundo investigadores
Foto: Divulgação / Polícia Civil de São Paulo

Chorando, Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, deixaram, nesta segunda-feira (18), a cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, localizado na Zona Oeste da capital paulista.

Veja o momento da transferência

Eles cumprem um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça da Paraíba, para onde ambos devem ser transferidos, pois são investigados no estado por exploração sexual de menores. A chegada dos influenciadores ao CDP I foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Foram encontrados oito celulares com Hytalo e o marido. O material foi lacrado e será periciado

O complexo prisional de Pinheiros só abriga presos provisórios, ou seja, que aguardam julgamento ou estão em fase inicial do cumprimento de pena. Segundo informações da SAP do último dia 15, a unidade está superlotada, pois possui capacidade para 521 presos, mas se encontra com uma população carcerária de 889 pessoas.

Tanto Hytalo como Israel são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade, além de tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Um dia depois da prisão, no sábado (16), a Justiça da Paraíba negou pedido de liberdade feito pela defesa do casal, pois a medida foi vista como imprescindível, pois os suspeitos estariam ocultando e destruindo provas a fim de obstruir as investigações, como também intimidar testemunhas. Eles negam as acusações.

Vídeo denúncia viralizou na internet

Hytalo já era investigado tanto pelo MP da Paraíba como pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024, mas as prisões só ocorreram após a repercussão de um vídeo de 50 minutos, postado em 6 de agosto pelo influenciador Felca.

O youtuber fez denúncias de exploração e ‘adultização’ de jovens em conteúdos na internet, e citou Hytalo como exemplo dessa prática. A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades, que determinaram a aplicação de medidas cautelares no processo que já estava em andamento.

Para determinar a prisão, as autoridades afirmam que o risco de fuga era iminente, pois foi encontrado um veículo da Paraíba que seria usado para a fuga do casal de influenciadores, que ocorreria por meio de Foz do Iguaçu, no Paraná, ou por outro município fronteiriço no sul do país.

Assuntos Relacionados
Hytalo Santos e o marido Euro transferidos de presídio
País

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)

Redação
Há 1 hora
Fotos da Diaba Loira, chefe de facção morta
País

Quem era Diaba Loira, ex-chefe do CV morta que mudou de facção e mandou recado a Oruam

Com posição notória no submundo do crime, Eweline saiu de Santa Catarina para o RJ para sobreviver após sofrer uma tentativa de feminicídio

Redação
Há 1 hora
Sidney Sampaio
País

Ultrafarma sonegava 60% das vendas, aponta delator

Dono e fundador da rede de farmácias foi preso na última semana

Redação
18 de Agosto de 2025
Dr Furlan, prefeito de Macapá, agride jornalistas durante
País

Prefeito de Macapá agride jornalistas após ser questionado sobre demora de uma obra; video

Doutor Furlan chegou a aplicar um “mata-leão” em uma pessoa após ser questionado sobre atraso nas obras de um hospital

Redação
17 de Agosto de 2025
Avião cai em SC virado, com rodas para cima, e frente danificada. Acidente deixou uma pessoa morta
País

Avião cai e deixa uma pessoa morta na Serra de Santa Catarina

Segundo Corpo de Bombeiros, outra pessoa ficou gravemente ferida no acidente

Redação
17 de Agosto de 2025
Equipes realizam resgate após acidente na Serra do Cipó, em Minas Gerais, onde homem morreu após queda de 20 metros durante escalada
País

Homem morre após queda de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó, em Minas Gerais

Vítima era natural de Santa Catarina e foi resgatada na madrugada deste domingo (17)

Redação
17 de Agosto de 2025
Pessoa despejando frutas de açaí em um recipiente cilíndrico de metal, dentro de uma pia de inox, durante o processo de preparo do açaí.
País

Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa

O edital lista outros itens que agora poderão ser vendidos segundo regras do documento

Redação
17 de Agosto de 2025
Influenciador Hytalo Santos e o marido Israel em imagem olhando para câmera durante prisão feita pelo Deic onde foram descoberto 8 celulares
País

Hytalo Santos e marido têm prisão mantida pela Justiça; delegado cita 'rota de fuga' do casal

O influenciador foi preso preventivamente na última sexta-feira (15) por exploração e exposição de menores de idade em redes sociais

Redação
16 de Agosto de 2025
Foto de um prato de açaí, alimento típico do Norte do país que está proibido de ser comercializado durante a COP30
País

Restaurantes de Belém não poderão comercializar açaí e outros pratos típicos durante COP30; entenda

Edital da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), divulgado nesta semana, lista regras

Redação
16 de Agosto de 2025
Homem de costas caminhando ao lado de uma piscina em área externa cercada por plantas tropicais. Ele veste colete bege com inscrições nas costas e segura papéis na mão direita. À direita da piscina, há um muro de pedras com luminárias decorativas. A cena parece estar relacionada a uma inspeção ou operação oficial.
País

Vazamento de informações prejudicou investigações contra influenciador Hytalo Santos, diz MPPB

Segundo o órgão, essas ações também expuseram as vítimas a potenciais novos riscos

Redação
15 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca
País

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo nesta sexta-feira (15)

Ele é suspeito de explorar e expor menores de idade de maneira inadequada nas redes sociais

Redação
15 de Agosto de 2025
Imagem mostra o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, mais conhecido como Renê Júnior, suspeito de matar gari em BH e que teve o sigilo telefônico quebrado pela Justiça de MG
País

Justiça quebra sigilo telefônico e determina que BYD revele rota de suspeito de matar gari em BH

Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de atirar contra vítima, enquanto ela trabalhava na coleta de lixo

Redação
15 de Agosto de 2025
Prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo do Campo, segurando uma grande chave para matéria informando que ele foi afastado após operação da PF revelar esquema de corrupção
País

Prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo do Campo, é afastado após operação da Polícia Federal

Político também precisará fazer uso de tornozeleira eletrônica

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem das quatro vítimas
País

Desaparecimento de homens que foram cobrar dívida milionária no Paraná é tratado como homicídio

Ouras possibilidades não foram descartadas, mas essa será a principal linha de investigação

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem de fotos do empresário Renê da Silva Nogueira Junior que matou gari em Belo Horizonte
País

'Teve a infelicidade de falecer', diz empresário que matou gari em Belo Horizonte

Segundo a Polícia, o empresário atirou em Laudemir após discutir com a motorista do caminhão de lixo

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
País

Confira a oração do dia da Nossa Senhora da Assunção

Data é celebrada no dia 15 de agosto

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagem mostra, à esquerda, diversos papéis de dinheiro, incluindo notas de diferentes valores, e, à direita, imagem do empresário Sidney Oliveira, dono da ultrafarma. Imagem ilustram auditor fiscal suspeito de liderar esquema de fraude na Sefaz-SP
País

Auditor suspeito de liderar esquema de propina da Ultrafarma era melhor aluno da turma no ITA

Artur Gomes da Silva Neto é acusado de arrecadar cerca de R$ 1 bilhão em propina e é descrito pelas autoridades como "gênio de crime"

Redação
14 de Agosto de 2025
Empresário que matou gari e delegada, esposa dele, em foto de ocasião anterior ao crime
País

Delegada que teve a arma usada pelo marido para matar gari pode sofrer sanções

Ana Paula Balbino Nogueira virou alvo de processo da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem com duas fotos mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário suspeito de matar gari em Belo Horizonte
País

Empresário suspeito de matar gari tem histórico violento e é investigado por quebrar braço de ex

Preso desde o início desta semana, Renê da Silva Nogueira Júnior teve a detenção mantida pela Justiça nessa quarta-feira (13)

Redação
14 de Agosto de 2025
Local da explosão da fábrica em Quatro Barras
País

Veja quem são as vítimas da explosão em fábrica em Quatro Barras, no Paraná

Todos eram funcionários terceirizados

Redação
13 de Agosto de 2025