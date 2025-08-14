Hytalo Santos se manifesta pela primeira vez e nega exploração de menores: 'Falsas acusações'

O influenciador digital Hytalo Santos se pronunciou pela primeira vez após a polêmica de exploração de menores e incentivar a adultização, e negou todas as acusações. O paraibano disse que "sempre agiu dentro da lei" e diz que é alvo de "falsas acusações", em nota enviada nesta manhã de quinta-feira (14) ao portal CNN Brasil.

Hytalo teve todos os seus perfis nas redes sociais suspensos e foi proibido de entrar em contato com os menores de idade citados nas investigações. Além de já ser investigado desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), ele voltou aos holofotes polêmicos na última sexta-feira (8), com o vídeo do youtuber Felca, que denunciou as festas e os conteúdos envolvendo adolescentes.

"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescente", diz o texto.

Hytalo nega obstrução de investigações

Ainda na nota, Hytalo nega ter ocultado ou obstruído investigações, isso, pois, nessa quarta-feira (13), houve uma busca e apreensão na casa do influencer na Paraíba, e ele não estava no local. O paraibano conta que está em viagem a São Paulo há mais de um mês.

Ele diz que está "confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção" e reafirma sua "integridade e indignação" com o caso.

Investigações do MPPB apontam que Hytalo Santos pagava aluguel de casas, dava celulares caros e financiava a mensalidade de colégios de familiares dos menores mostrados nas redes sociais dele.

A hipótese é de que havia um possível esquema de benefícios para familiares dos adolescentes. O MP tenta esclarecer a possibilidade de que ele recebia, em troca, a emancipação dos adolescentes que participavam nos vídeos publicados nas redes sociais.

Leia a nota da defesa na íntegra:

Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso

inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo