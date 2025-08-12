Influenciador Hytalo Santos é proibido de interagir com menores e tem redes bloqueadas pela Justiça

A Justiça da Paraíba determinou, na noite desta terça-feira (12), a suspensão de todos os perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos. A informação foi compartilhada pelo portal g1.

O pedido de suspensão foi feito pelo Ministério Público da Paraíba, por meio de uma ação civil pública. Além da suspensão, a promotora responsável pelo caso, Ana Maria França, determinou que os vídeos já publicados por Hytalo sejam desmonetizados.

“Nós começamos a receber também e coletar vídeos nos quais as crianças e adolescentes participavam de danças, de festas, estavam dentro de veículos onde tinha consumo de bebidas alcoólicas e conversas impróprias", disse a promotora Ana Maria França.

FELCA GRAVA VÍDEO ACUSANDO HYTALO SANTOS

O influenciador digital Felca gravou um vídeo parra o YouTube, na quinta-feira (7), acusando outro influencer, Hytalo Santos, de sexualizar crianças e adolescentes e produzir conteúdo voltado para homens pedófilos.

Felca chamou o material produzido por Hytalo de “nefasto” e “circo macabro”. “Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Olha que ideia super interessante o Hytalo teve: que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show com bagunça e putaria, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, iniciou ele.

No vídeo, é mostrado crianças e jovens em ambientes com bebidas alcóolicas e em momentos de intimidade. “É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. Mas a parada piora, e piora muito”.

“O que faz o caso do Hytalo ser tão delicado é o que ele fez com a Kamylinha. Ela entrou no círculo do Hytalo quando ela tinha 12 ano e aos poucos ele foi percebendo que quanto mais era mostrado da Kamylinha, em todos os sentidos, mais retornava em números”, continuou detalhando Felca no vídeo.

QUEM É HYTALO SANTOS

Hytalo Santos é natural de Cajazeira, interior da Paraíba. Ele começou a carreira na internet com vídeos de dança e, com sua popularidade, aderiu ao estilo de vida de ostentação.

Em dezembro de 2023, Hytalo se casou com o cantor Euro. A cerimônia repercutiu pela extravagância, pois cada convidado recebeu um iPhone 15 Pro Max como convite para o evento, aparelho avaliado em aproximadamente R$ 10 mil na época. Deolane Bezerra participou da cerimônia como madrinha.

Assim como Carlinhos Maia, Hytalo criou sua própria turma. O grupo é composto, principalmente, por jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferece apoio financeiro, moradia, alimentação e educação.

O paraibano frequentemente se refere a algumas adolescentes de seu grupo, entre elas Kamylinha, como suas "filhas", e estas jovens aparecem constantemente em seus conteúdos nas redes sociais.

Este ano, aos 17 anos, Kamylinha chegou a anunciar que estava grávida, fruto do relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. Dias depois, Hytalo confirmou que a adolescente perdeu o bebê.