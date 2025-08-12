Tirullipa se pronuncia e pede desculpas após vazamento de suposto áudio que revela traição

O humorista Tirullipa usou as redes sociais, nesta terça-feira (12), para pedir desculpas à família e aos fãs por "atitudes do passado". Segundo o portal f5, da Folha de São Paulo, o caso se refere a áudios vazados onde o filho de Tiririca faz menção em trair a esposa, com quem está casado há 15 anos.

O que aconteceu

Nas gravações, o comediante se mostra interessado em levar adiante uma relação extraconjugal com uma mulher de nome Dani Lopes. Em um dos trechos, é possível supor que ambos já tiveram alguns encontros.

Pelos stories do Instagram, Tirullipa afirmou que esse envolvimento aconteceu no passado. "Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real", disse ele.

Humorista conversou com esposa sobre áudio vazado e citou ajuda profissional

Tirullipa afirmou também que chegou a ter uma conversa com sua esposa, Stefânia. "Pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros".

Veja também Zoeira Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP Zoeira Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento com anel de diamante

Conforme o humorista, sua prioridade atual é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, revelando ainda buscar ajuda profissional.

"Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser!", contou.