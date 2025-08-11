Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento com anel de diamante

A influenciadora digital Georgina Rodriguez movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (11) ao revelar que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo após 9 anos de relacionamento. Em uma publicação no Instagram, a modelo espanhola ostentou um grande anel de diamantes ao compartilhar a novidade.

"Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu ela.

Logo a foto da aliança viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs do casal, que lotaram o post de comentários.

"Eu achei o anel muito pequeno. Eu diria para você pensar bem antes de aceitar", brincou um seguidor. "Queremos um capítulo na Netflix sobre o pedido! Felicidades", disse outro, mencionando a série "Soy Georgina", produção em que a influenciadora compartilha detalhes da sua vida e rotina em casa e trabalhos ao redor do mundo. "Finalmente! Essa venceu na vida. Parabéns", escreveu um usuário do Instagram.

Relacionamento

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão juntos há 9 anos e têm três filhos: Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo. CR7 também é pai de Cristiano Jr., seu filho com outra mulher.

O casal se conheceu em 2016, quando ela trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci, em Madrid, e o atleta frequentava o local como cliente. Antes da fama, ela também já trabalhou como babá, empregada doméstica e camareira.