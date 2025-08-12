Perfil do marido de Hytalo Santos fica fora do ar após ele defender o influenciador

O cantor Euro fez uma postagem em suas redes sociais, no último sábado (9), defendendo seu companheiro, o influenciador Hytalo Santos, mas seu Instagram acabou saindo do ar. A postagem foi feita após o vídeo feito por Felca, que denunciava casos de exploração infantil e a relação entre Hytalo e a influencer Kamylinha Santos, viralizar.

Ao tentar entrar no perfil de Euro, o usuário da rede social se depara com a mensagem: “Essa página não está disponível”.

Na publicação do cantor, ele enaltecia as qualidades de Hytalo, sem mencionar Felca. “Eu estou aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje tem um teto ou uma mansão por que você deu sem olhar pra você?”.

Euro continuou seu texto, relembrando a infância do companheiro: “Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente, e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você, preto, gay, veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou? Eu entendo esses sem futuro que não tem a capacidade para vencer, botar a cara e ser alguém, terem inveja de você. Eu entendo tudo isso, e também entendo que Deus tá trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de cantar a vitória”.

Além do perfil de Euro, os perfis de Hytalo e Kamylinha também seguem fora do ar. Hytalo e Euro se casaram em 2023, com um festa marcada pela ostentação.