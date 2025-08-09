Quem é a influenciadora Kamylinha, 'filha' de Hytalo Santos, acusado por Felca de exploração infantil

A influenciadora Kamylinha Santos teve sua conta bloqueada no Instagram a pedido do Ministério da Fazenda em conjunto com o Ministério Púbico da Paraíba, após denúncias contra o “pai” dela, o influencer Hytalo Santos, acusado de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores, entre outros.

O nome dela ficou ainda mais em alta na internet após um vídeo denúncia feito pelo influenciador Felca, que afirma que Hytalo integra e fomenta uma rede de pedofilia nas redes sociais, principalmente no Instagram.

Após viralizar um vídeo com toda a investigação de Felca, a Meta decidiu tirar o perfil de Hytalo do ar, a pedido do Ministério da Fazenda. O perfil do paraibano contava com 17 milhões de seguidores.

Quem é Kamylinha Santos

A jovem iniciou a relação com Hytalo aos 12 anos e foi uma das primeiras integrantes da Turma do Hytalo, inspirada na Turma do Carlinhos Maia. Ela sempre foi a figura principal do reality exibido na internet, que envolvia outras crianças e adolescentes.

Hytalo a conheceu numa praça de Bayeux, município da Paraíba, onde ele mora, enquanto dava uma aula de dança. Na época, ele já fazia vídeos para a internet dançando.

A partir dali, montou várias coreografias com Kamylinha dançando e teve uma grande repercussão.

“Diziam que por eu ser gay eu seria má influência para ela, que eu queria abusar dela, vender a menina... E a mãe dela sempre bateu de frente com todo mundo porque viu o quanto a gente se apegou. Não gravava nada da vida pessoal, era só as danças”, comentou Hytalo, em entrevista.

Aos 16 anos, a influencer foi emancipada e colocou silicone nos seios. Tudo que envolveu a cirurgia foi postado nas redes sociais, e as danças, que já eram sensuais, passaram a ser ainda mais.

Este ano, Kamylinha anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo. No entanto, dias depois sofreu um aborto espontâneo. Em setembro, ela faz 18 anos, e já deu a entender que quer ter um perfil em um site de conteúdo adulto.