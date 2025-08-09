Diário do Nordeste
Quem é a influenciadora Kamylinha, 'filha' de Hytalo Santos, acusado por Felca de exploração infantil

Aos 17 anos, ela tinha 11 milhões de seguidores até sua conta do Instagram ser bloqueada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Kamylinha ao lado de Hytalo, que a considera sua filha
Legenda: Kamylinha ao lado de Hytalo, que a considera sua filha
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Kamylinha Santos teve sua conta bloqueada no Instagram a pedido do Ministério da Fazenda em conjunto com o Ministério Púbico da Paraíba, após denúncias contra o “pai” dela, o influencer Hytalo Santos, acusado de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores, entre outros.

O nome dela ficou ainda mais em alta na internet após um vídeo denúncia feito pelo influenciador Felca, que afirma que Hytalo integra e fomenta uma rede de pedofilia nas redes sociais, principalmente no Instagram.

Após viralizar um vídeo com toda a investigação de Felca, a Meta decidiu tirar o perfil de Hytalo do ar, a pedido do Ministério da Fazenda. O perfil do paraibano contava com 17 milhões de seguidores.

Quem é Kamylinha Santos

A jovem iniciou a relação com Hytalo aos 12 anos e foi uma das primeiras integrantes da Turma do Hytalo, inspirada na Turma do Carlinhos Maia. Ela sempre foi a figura principal do reality exibido na internet, que envolvia outras crianças e adolescentes.

Hytalo a conheceu numa praça de Bayeux, município da Paraíba, onde ele mora, enquanto dava uma aula de dança. Na época, ele já fazia vídeos para a internet dançando.

A partir dali, montou várias coreografias com Kamylinha dançando e teve uma grande repercussão.

Veja também

teaser image
Zoeira

Izabelly Vidal, influencer que acusou Hytalo Santos de aliciamento, denuncia que foi estuprada

teaser image
Zoeira

Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

“Diziam que por eu ser gay eu seria má influência para ela, que eu queria abusar dela, vender a menina... E a mãe dela sempre bateu de frente com todo mundo porque viu o quanto a gente se apegou. Não gravava nada da vida pessoal, era só as danças”, comentou Hytalo, em entrevista.

Aos 16 anos, a influencer foi emancipada e colocou silicone nos seios. Tudo que envolveu a cirurgia foi postado nas redes sociais, e as danças, que já eram sensuais, passaram a ser ainda mais.

Este ano, Kamylinha anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo. No entanto, dias depois sofreu um aborto espontâneo. Em setembro, ela faz 18 anos, e já deu a entender que quer ter um perfil em um site de conteúdo adulto.

 

 

