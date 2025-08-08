Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Youtuber viralizou nas redes sociais com vídeo sobre influenciadores que abusam das imagens de crianças

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:25)
Zoeira
O influenciador Felca que expôs o influenciador Hytalo Santos
Legenda: Felca se tornou famoso por publicar vídeos reagindo a outros materiais na internet
Foto: Reprodução / Redes sociais

Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet nesta sexta-feira (8), após a publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.

O material rapidamente viralizou nas redes, e acumula mais de 9,7 milhões de views em pouco mais de um dia, número maior que os seguidores inscritos no canal do próprio Felca, que soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.

O vídeo é um compilado de denúncias, que revela como o algoritmo trabalha para entregar o material feito por esses influenciadores diretamente para potenciais pedófilos, e conversou com uma psicóloga para tratar do tema. Um dos denunciados é o influenciador paraibano Hylato Santos, que teve o Instagram desativado.

Também humorista, Felca é natural de Londrina, no Paraná, mas mora na cidade de São Paulo. Ele ganhou fama por publicar reacts nas redes, que são vídeos onde a pessoa reage a algum outro material enquanto tece comentários sobre o que está assistindo, como por exemplo as audiências da CPI das Bets.

Veja também

teaser image
Zoeira

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Denúncias contra Hytalo Santos

Desde 2024, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) apura outras denúncias por exploração de menores contra o influenciador paraibano Hytalo Santo.

Segundo o portal g1, não foi possível afirmar se a retirada da conta de Hytalo tem relação com as denúncias de Felca. A defesa do influenciador não se pronunciou. O MP da Paraíba também informou que dois promotores, um da cidade de Bayeux e outro de João Pessoa, estão à frente das investigações. 

O órgão informou que a promotora de Bayeux não solicitou a desativação da conta. Não foi possível informar se o promotor de João Pessoa foi quem pediu a retirada. Em nota, o Ministério Público informou que a pedido dos dois promotores um inquérito criminal foi aberto.

Veja o vídeo do Youtuber Felca

Assuntos Relacionados
O influenciador Felca que expôs o influenciador Hytalo Santos
Zoeira

Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Youtuber viralizou nas redes sociais com vídeo sobre influenciadores que abusam das imagens de crianças

Redação
Há 1 hora
Felca gravou um vídeo alertando sobre o conteúdo de Hytalo Santos
Zoeira

Felca grava vídeo acusando Hytalo Santos de sexualizar crianças e adolescentes

O vídeo do influenciador digital acabou viralizando em um dia, e culminou no perfil do Instagram de Hytalo fora do ar

Redação
08 de Agosto de 2025
Arlindo Cruz de roupa branca, colar de contas brancas, pretas e vermelhas olhando para frente. Imagem usada para matéria sobre religião do compositor
Zoeira

Arlindo Cruz usava religião do Candomblé para lutar contra intolerância religiosa; relembre

Fiel à sua religião, o candomblé, e aos Orixás, o artista lutava contra a intolerância

Redação e Agência Brasil
08 de Agosto de 2025
Roberta Saretta cuidou de Preta Gil de perto nos últimos momentos
Zoeira

Médica relata últimos momentos de Preta Gil em ambulância

Roberta Saretta relembrou os momentos mais marcantes da luta da artista, que faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
08 de Agosto de 2025
Colagem de fotos dos filhos de Arlindo Cruz para matéria que fala sobre eles e a esposa
Zoeira

Saiba quem são os filhos e a esposa de Arlindo Cruz, sambista que morreu aos 66 anos

O artista, que lutava há oito anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou esposa e três filhos adultos

Redação
08 de Agosto de 2025
Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Zoeira

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Adriana Pereira negou em vídeo ter atacado Ludmilla e Brunna Gonçalves e afirmou: "Sou pastora de todos, do pequeno ao grande"

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem de Arlindo Cruz, para matéria sobre morte do cantor e compositor, aos 66 anos
Zoeira

Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

Músico vivia sob cuidados após sofrer AVC em 2017

Beatriz Rabelo
08 de Agosto de 2025
Bia Miranda em selfie dentro de carro com corset vermelho
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

Além da influenciadora, outros investigados na Operação Desfortuna teriam contribuído para uma movimentação de R$ 40 milhões

Redação
08 de Agosto de 2025
Cena do filme 2 Filhos de Francisco
Zoeira

TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Foto de Preta e Gilberto Gil
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
08 de Agosto de 2025
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
08 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
08 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025