Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet nesta sexta-feira (8), após a publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.

O material rapidamente viralizou nas redes, e acumula mais de 9,7 milhões de views em pouco mais de um dia, número maior que os seguidores inscritos no canal do próprio Felca, que soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.

O vídeo é um compilado de denúncias, que revela como o algoritmo trabalha para entregar o material feito por esses influenciadores diretamente para potenciais pedófilos, e conversou com uma psicóloga para tratar do tema. Um dos denunciados é o influenciador paraibano Hylato Santos, que teve o Instagram desativado.

Também humorista, Felca é natural de Londrina, no Paraná, mas mora na cidade de São Paulo. Ele ganhou fama por publicar reacts nas redes, que são vídeos onde a pessoa reage a algum outro material enquanto tece comentários sobre o que está assistindo, como por exemplo as audiências da CPI das Bets.

Denúncias contra Hytalo Santos

Desde 2024, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) apura outras denúncias por exploração de menores contra o influenciador paraibano Hytalo Santo.

Segundo o portal g1, não foi possível afirmar se a retirada da conta de Hytalo tem relação com as denúncias de Felca. A defesa do influenciador não se pronunciou. O MP da Paraíba também informou que dois promotores, um da cidade de Bayeux e outro de João Pessoa, estão à frente das investigações.

O órgão informou que a promotora de Bayeux não solicitou a desativação da conta. Não foi possível informar se o promotor de João Pessoa foi quem pediu a retirada. Em nota, o Ministério Público informou que a pedido dos dois promotores um inquérito criminal foi aberto.

