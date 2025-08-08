Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Adriana Pereira negou em vídeo ter atacado Ludmilla e Brunna Gonçalves e afirmou: "Sou pastora de todos, do pequeno ao grande"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Legenda: Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Foto: Reprodução/Instagram

A pastora Adriana Pereira, líder religiosa da congregação frequentada pela cantora Ludmilla, no Rio deJaneiro, se pronunciou publicamente na madrugada desta sexta-feira (8), após receber uma onda de críticas nas redes sociais. O motivo foi uma declaração feita por ela em um programa da apresentadora Mara Maravilha, onde teria classificado o relacionamento entre Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, como "um pecado".

O casamento entre Ludmilla e Brunna foi oficializado em 2019, e o casal celebrou a chegada da primeira filha, Zuri, em maio deste ano. A fala atribuída à pastora gerou indignação entre fãs e internautas, que consideraram o comentário ofensivo.

Veja também

teaser image
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

teaser image
Zoeira

Perfil de Isabel Veloso é banido do Instagram

Diante da repercussão negativa, Adriana gravou um vídeo e negou qualquer intenção de atacar o casal, além de ter se posicionado contra o julgamento de pessoas com base em suas escolhas pessoais. “Eu não sou pastora de uma pessoa. Eu sou pastora de todas as pessoas. Se Deus veio para todos, se Ele deu a vida por mim e por você, se Ele é o Senhor de todos, por que eu não posso ser pastora de todos?”, declarou.

A pastora também criticou o comportamento de quem, segundo ela, tira conclusões precipitadas. “Sabe qual é o mal de muitas pessoas? É querer julgar alguém sem ser convidado a julgar”, afirmou. Adriana encerrou sua defesa reafirmando seu papel inclusivo dentro da comunidade religiosa. “Quem sou eu para não abraçar todos? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou pastora de todo mundo, do pequeno ao grande”.

Até o momento, Ludmilla e Brunna Gonçalves não se pronunciaram oficialmente sobre a polêmica.

 

Assuntos Relacionados
Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Zoeira

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Adriana Pereira negou em vídeo ter atacado Ludmilla e Brunna Gonçalves e afirmou: "Sou pastora de todos, do pequeno ao grande"

Redação
Há 51 minutos
Imagem de Arlindo Cruz, para matéria sobre morte do cantor e compositor, aos 66 anos
Zoeira

Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

Músico vivia sob cuidados após sofrer AVC em 2017

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Bia Miranda em selfie dentro de carro com corset vermelho
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

Além da influenciadora, outros investigados na Operação Desfortuna teriam contribuído para uma movimentação de R$ 40 milhões

Redação
Há 2 horas
Cena do filme 2 Filhos de Francisco
Zoeira

TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano

A. Seraphim
Há 2 horas
Foto de Preta e Gilberto Gil
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
08 de Agosto de 2025
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
08 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
08 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025