Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

A pastora Adriana Pereira, líder religiosa da congregação frequentada pela cantora Ludmilla, no Rio deJaneiro, se pronunciou publicamente na madrugada desta sexta-feira (8), após receber uma onda de críticas nas redes sociais. O motivo foi uma declaração feita por ela em um programa da apresentadora Mara Maravilha, onde teria classificado o relacionamento entre Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, como "um pecado".

O casamento entre Ludmilla e Brunna foi oficializado em 2019, e o casal celebrou a chegada da primeira filha, Zuri, em maio deste ano. A fala atribuída à pastora gerou indignação entre fãs e internautas, que consideraram o comentário ofensivo.

Diante da repercussão negativa, Adriana gravou um vídeo e negou qualquer intenção de atacar o casal, além de ter se posicionado contra o julgamento de pessoas com base em suas escolhas pessoais. “Eu não sou pastora de uma pessoa. Eu sou pastora de todas as pessoas. Se Deus veio para todos, se Ele deu a vida por mim e por você, se Ele é o Senhor de todos, por que eu não posso ser pastora de todos?”, declarou.

A pastora também criticou o comportamento de quem, segundo ela, tira conclusões precipitadas. “Sabe qual é o mal de muitas pessoas? É querer julgar alguém sem ser convidado a julgar”, afirmou. Adriana encerrou sua defesa reafirmando seu papel inclusivo dentro da comunidade religiosa. “Quem sou eu para não abraçar todos? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou pastora de todo mundo, do pequeno ao grande”.

Até o momento, Ludmilla e Brunna Gonçalves não se pronunciaram oficialmente sobre a polêmica.