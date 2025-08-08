Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes
Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica
Adriana Pereira, pastora da Casa de Oração, igreja no Rio de Janeiro, está no centro de uma polêmica após comentar publicamente sobre o casamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves. Em entrevista recente, a líder religiosa afirmou respeitar a união das duas, mas declarou que, de acordo com sua interpretação da Bíblia, o relacionamento seria um "pecado".
A declaração causou desconforto entre fãs da cantora, especialmente por vir de alguém que tem uma relação próxima com Ludmilla. A artista, que é casada com Brunna desde 2019, tornou-se mãe recentemente da pequena Zuri, hoje com quase três meses.
"Eu costumo dizer uma palavra: a bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas têm mania de querer julgar outras pessoas, mas só quem tem poder, além de julgar e transformar, é Deus", disse Adriana no programa Mara Maravilha, no YouTube.
Presente
A situação gerou ainda mais repercussão por conta da forte ligação entre Ludmilla e a pastora. No início de 2024, a cantora presenteou Adriana com o imóvel onde a igreja realiza seus cultos, um prédio avaliado em cerca de R$ 750 mil. O local, anteriormente alugado, passou a ser propriedade da congregação graças ao gesto da cantora. À época, a atitude foi vista como uma demonstração de fé.
Nas redes sociais, a própria Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua "filha do coração" e mantém uma aba de destaques no Instagram exclusivamente com fotos e vídeos ao lado da artista. Além de Ludmilla, a pastora também é conhecida por manter relações próximas com outras celebridades, como Deolane Bezerra, MC Ryan e Mel Maia.
Até o momento, Ludmilla e Brunna não se pronunciaram oficialmente sobre o comentário.