Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira, pastora da Casa de Oração, igreja no Rio de Janeiro, está no centro de uma polêmica após comentar publicamente sobre o casamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves. Em entrevista recente, a líder religiosa afirmou respeitar a união das duas, mas declarou que, de acordo com sua interpretação da Bíblia, o relacionamento seria um "pecado".

A declaração causou desconforto entre fãs da cantora, especialmente por vir de alguém que tem uma relação próxima com Ludmilla. A artista, que é casada com Brunna desde 2019, tornou-se mãe recentemente da pequena Zuri, hoje com quase três meses.

"Eu costumo dizer uma palavra: a bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas têm mania de querer julgar outras pessoas, mas só quem tem poder, além de julgar e transformar, é Deus", disse Adriana no programa Mara Maravilha, no YouTube.

Presente

A situação gerou ainda mais repercussão por conta da forte ligação entre Ludmilla e a pastora. No início de 2024, a cantora presenteou Adriana com o imóvel onde a igreja realiza seus cultos, um prédio avaliado em cerca de R$ 750 mil. O local, anteriormente alugado, passou a ser propriedade da congregação graças ao gesto da cantora. À época, a atitude foi vista como uma demonstração de fé.

Nas redes sociais, a própria Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua "filha do coração" e mantém uma aba de destaques no Instagram exclusivamente com fotos e vídeos ao lado da artista. Além de Ludmilla, a pastora também é conhecida por manter relações próximas com outras celebridades, como Deolane Bezerra, MC Ryan e Mel Maia.

Até o momento, Ludmilla e Brunna não se pronunciaram oficialmente sobre o comentário.