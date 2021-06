Ludmilla e Brunna Gonçalves se casam novamente em cerimônia no Caribe; Veja fotos

Ludmilla e Brunna Gonçalves renovaram os votos do casamento no último sábado (12) durante uma cerimônia em Curaçao, no Caribe. As duas compartilharam registros da celebração nas redes sociais. As duas estão na ilha caribenha acompanhadas da mãe da funkeira, Silvana Oliveira, e do namorado dela, Renato Araújo.

O casal também publicou uma mensagem contra a homofobia. "Dedicamos a todos que por algum motivo não podem demonstrar o amor de vocês em público, mas um dia vocês vão lembrar de tudo que passaram e vão dizer valeu a pena, eu já fui uma de vocês, acreditem no amor", escreveram.

No Instagram, Brunna contou que já sabia da cerimônia, mas ficou surpresa ao receber novas alianças de Ludmilla, compradas pela mãe da cantora. A dançarina disse também que toda a cerimônia foi gravada e será compartilhada no canal dela no YouTube.

Ludmilla e Brunna casaram oficiamente em dezembro de 2019. A cantora realizou um casamento surpresa durante o aniversário de Brunna.

Veja fotos: