Ludmilla compra igreja evangélica, e Brunna Gonçalves elogia decisão: 'Cada dia me orgulho mais'

A cantora Ludmilla surgiu em um culto na noite da última segunda-feira (29), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, comunicando que compraria a igreja evangélica. O ato surpreendeu a pastora e os fiéis que estavam no local. Na ocasião, ela também confirmou todas as melhorias a serem realizadas no templo.

A companheira de Ludmilla, Brunna Gonçalves, usou as redes sociais para contar aos fãs da cantora sobre a novidade. O espaço, localizado no Recreio dos Bandeirantes, já foi equipado com som de alta tecnologia e teve o imóvel, até então alugado, adquirido pela artista.

O vídeo do momento do anúncio foi mostrado por Brunna nos Stories do Instagram. "É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia mais me orgulho de você", confirmou ela.

Foto: reprodução/Instagram

Além disso, a própria Ludmilla utilizou as redes sociais para explicar a novidade. "Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja para o meu Deus", comemorou ela ao marcar a pastora responsável pelos cultos no local.

Legenda: Ludmilla contou a novidade aos fãs por meio das redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Em uma live pós-culto, a pastora agradeceu a cantora e revelou que toda a família de Ludmilla estava presente no momento da surpresa. Fieis evangélicos compartilharam a ação de Lud nas redes sociais, enquanto os comentários divergiam entre apoio e críticas à artista.