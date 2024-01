Fã joga copo em Claudia Leitte durante show da Anitta em São Paulo e é expulso do local; veja vídeo

Um fã jogou um copo em Claudia Leitte enquanto ela se apresentava ao lado de Anitta, em São Paulo, nesta quinta-feira (25). As duas artistas pediram que um segurança retirasse a pessoa do local.

"Tô no Ensaio de Anitta, e eu estou em casa, certo? Na minha casa, na casa dela, a gente não deixa rolar baixaria de jeito nenhum. Pode se sair, irmão. Segurança, pode tirar. Você é grande, mas não é maior que a gente não", disse Claudinha. O momento viralizou nas redes sociais.

Anitta apoiou a atitude da cantora radicada na Bahia. "Pode mandar, amor, eu teria feito muito pior", completou a artista.

Internautas comentaram a atitude das duas cantoras. "Grandona e sem medo. Claudia Leitte no “Ensaios da Anitta” em São Paulo. Quero saber quando se normalizou jogar copo em artista ou em quem quer que seja", comentário um usuário do X, antigo Twitter.

Houve ainda que repudiasse a atitude do fã. "Absurdo! Atingiram a Claudia Leitte com um copo no Ensaio da Anitta e ela expulsou. Vergonhosa a situação. Ridículo", escreveu.