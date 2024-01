Maraísa mostra hematomas no rosto e cuidados do noivo

A cantora Maraísa usou as redes sociais para mostrar como está, após ela quebrar o nariz em uma queda na piscina em um resort em Maceió, na última semana. Nas imagens, a artista aparece com hematomas roxos no rosto, e disse que o noivo, Fernando Mocó, está cuidando dela.

“Diazinho normal, tranquilo aqui em Araguaína. Meu enfermeiro maravilhoso, focadíssimo. Quase médico. É isso aí, estamos evoluindo, turma. Nariz no lugar”, disse ela.

Veja também

Maraísa ainda mostrou que o companheiro colocou mastruz e folhas de algodão amassados nos roxos debaixo dos olhos e na testa.

A artista sofreu um acidente no último dia 16 de janeiro, em Porto de Pedras, no litoral de Alagoas. Ela foi levada de ambulância para um hospital em Maceió. No final da tarde do dia seguinte à queda, Maraísa teve alta e partiu rumo a Goiânia. A agenda de shows da dupla Maiara e Maraísa segue normalmente, apesar do susto.