Luísa Sonza comemora prêmio global da Billboard: 'Vocês têm noção?'

A cantora Luísa Sonza será homenageada no Billboard Women in Music 2024, que acontece no próximo dia 6 de março, em Los Angeles (EUA). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24), através das redes sociais.

No evento, a artista irá receber o prêmio "Força Global". Através das redes sociais, Luísa celebrou o reconhecimento. "Vocês têm noção?", escreveu nos stories do Instagram.

A cerimônia acontece anualmente com o objetivo de homenagear mulheres que fizeram contribuições significativas na indústria da música. Além de Luísa, também serão reconhecidas nesta edição as cantoras Charli XCX, Ice Spice, Kylie Minogue, Victoria Monét, entre outras.

Durante o evento, também será anunciada a "Mulher do Ano". Em outras edições, o prêmio foi dado para Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift, Madonna, entre outras cantoras. A cerimônia será transmitida através do site da Billboard Women in Music.

Veja também

Confira todas as homenageadas:

Charli XCX;

Ice Spice;

Kylie Minogue;

Maren Morris;

NewJeans;

Tema;

Victoria Monét;

Luísa Sonza;

Young Miko.