Dennis DJ é acusado de usar bordão 'joga pra lua' sem autorização; entenda

A emissora NGB News está acusando Dennis DJ de usar o bordão "joga pra lua" sem autorização em música com o mesmo título, uma parceria com Anitta e Pedro Sampaio. A mídia, que cobre bailes funk nas comunidades do Brasil, afirma ter a frase como marca registrada.

“Fomos fazer uma cobertura no baile do Dennis e o mesmo falou dentro do camarim que estava produzindo uma com o nosso bordão, que ia entrar em contato com a gente para mais detalhes”, declarou Carlos Eduardo Firmino, presidente da NGB News em post no Instagram. Ele contou ainda que não recebeu nenhum contato por parte do artista. "A música já está disponível em todas as plataformas, e o nosso alô não aconteceu! Alô, Dennis DJ, estamos aguardando... Joga pra lua que é sucesso”, complementou.

Na postagem, o presidente da emissora mostrou também o registro do bordão no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), bem como um documento que diz que o andamento da marca será acompanhado.

"[...] Surgindo eventuais procedimentos terão custas das taxas do Inpi e honorários em relação às notificações em questão, que será informado pelo contratado às informações dadas pelo órgão do Inpi”, diz o documento compartilhado.

Alguns internautas não ficaram ao lado da empresa: "Os caras querem autenticar bordão (risos)", disse um. "Tem 300 músicas com esse nome no Spotify! Tão passando vergonha e querendo ganhar dinheiro fácil porque é a Anitta", ponderou outro.

Dennis DJ ainda não falou sobre o assunto, mas esta não é a primeira vez em que o artista se envolve em um caso de plágio musical. Wz Beat se pronunciou após vencer processo contra Dennis DJ. Em 2023, o funkeiro Wz Beat teve uma música copiada pelo produtor e venceu um processo judicial contra ele.

Antes, em 2019, o DJ Rennan da Penha também já havia acusado o colega de ter roubado trabalho dele e de outros profissionais do meio.