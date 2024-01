Esposa de Rodriguinho reage com ironia a informação de que cantor está falido

A esposa de Rodriguinho, um dos participantes do BBB 24, usou as redes sociais para comentar a situação financeira dele após boatos de endividamento. Bruna Amaral negou que o cantor estivesse falido antes de entrar no reality show e ainda fez piada com os rumores nas redes sociais.

"Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido", escreveu ela com uma expressão irônica, adicionada de um filtro da rede social. "Que preguiça", acrescentou.

Bruna, que é modelo e fotógrafa, usou uma publicação de Nego Di para rebater os comentários. O humorista e ex-BBB respondeu mensagens nas redes quando questionado sobre Rodriguinho, aproveitando para divulgar imagens da última viagem com ele.

"Endividado e rodando o mundo", brincou Nego Di, publicando foto ao lado do cantor e da esposa na Torre Eiffel, em Paris, na França. Segundo o post, o artista está bem financeiramente para viajar pelo mundo. "E, quando ele sair, vamos fazer a próxima, né grupo?", brincou Bruna.

Defesa da esposa

Essa, inclusive, não é a primeira vez que a modelo utilizou as redes para defender o marido.

Nos últimos dias, ela fez questão de defendê-lo contra Luiza Brunet, que defendeu a filha, Yasmin, outra participante do BBB 24.

Legenda: Bruna Amaral brincou com os boatos nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

O cantor havia feito uma série de comentários sobre o corpo de Yasmin, atacando os hábitos alimentares da modelo no confinamento. "Será que a mulher dele é de verdade?", questionou Luiza ao saber dos comentários do cantor.

Bruna veio a público para responder. "Muito prazer, Luiza Brunet. Eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério mesmo que para atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra. Uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante! Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos", disse ela.