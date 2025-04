Diego Hypolito rompe amizade e deixa de seguir Gracyanne após falas pelas costas no BBB 25

O ex-atleta e participante do BBB 25, Diego Hypolito, de 38 anos, decidiu romper a amizade com Gracyanne Barbosa, de 41, aqui fora. O influenciador se revoltou com o posicionamento e as falas da musa fitness sobre ele no confinamento, e deixou de segui-la nas redes sociais, segundo informações do jornal Extra.

O irmão de Danielle Hypolito ficou ainda mais decepcionado ao ver o que a ex-mulher de Belo falava dele pelas costas dentro da casa mais vigiada do país, porque os dois tinham uma amizade de longa data. Gracyanne chegou a falar que o amigo era muito desligado e estava "dando mole" no jogo.

'Falsa e desleal'

Durante o programa, os administradores do perfil oficial de Diego nas redes sociais chegaram a expor momentos em que Gracyanne tem falas controversas em relação ao colega camarote.

Em algumas publicações no Instagram, por exemplo, os administradores se referiram a ela como falsa: “Gracyanne vem deixando ainda mais claro a sua falsidade e deslealdade ao elogiar Diego na frente dele e participar de conversas detonando o rapaz.”

“Eu acredito que, por eles terem uma amizade longa aqui fora, qualquer atitude do Diego que ela não concordasse, poderia ter conversado diretamente com ele sobre isso. O ponto é que, por serem amigos fora do jogo, Gracyanne poderia colocar os pontos que acha que está errado, de forma sincera”, disse Edson Hypolito, irmão do ex-ginasta.

“O jogo é individual, sim, mas não acho legal falar pelas costas, pois isso pode prejudicar o amigo dela no jogo”, acrescentou Edson, que, junto a Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito, esteve na Casa de Vidro alertando Renata sobre as falas da ex-dançarina. A cearense finalista da edição contou na casa o que ouviu.

Gracyanne, no entanto, já revelou aqui fora que pretende retomar a relação com Diego. "Com certeza a gente vai se encontrar, conversar e resolver todas as coisas. Extra jogo, com certeza, vai dar tudo certo. Ali no Sincerão em que eu o coloquei no pódio [meu mal] foi por atitudes de jogo que aconteceram ali dentro", disse.