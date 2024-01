Sincerão no BBB 24: veja como foi segunda dinâmica da temporada

Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel, Vinicius e Rodriguinho participaram do Sincerão nesta segunda-feira (22). A dinâmica, que estreou neste ano, substituindo o Jogo da Discórdia, colocou fogo no parquinho no reality show da TV Globo.

Nesta semana, o público teve a chance de escolher uma das perguntas da atividade. A votação aconteceu no gshow com três perguntas: "quem não é confiável?", "quem é o(a) inútil?" e "quem é o(a) ensaboado(a)?". A mais votada pelo público foi: "quem é o(a) inútil?".

Veja também

ENTENDA A DINÂMICA

Os participantes tiveram que responder uma série de perguntas. A primeira rodada começou com os cinco emparedados: Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel e Vinicius.

Eles estiveram que escolher uma pessoa que merecia estar em seu lugar no paredão. Em seguida, foi a vez do líder Rodriguinho dizer quem da casa merecia estar no paredão. Por fim, os participantes responderam a pergunta escolhida pelo público.

VEJA AS ESCOLHAS DOS PARTICIPANTES

Quem merece estar no paredão no seu lugar?

Vinicius escolheu Davi;

Giovanna Pitel escolheu Matteus;

Marcus Vinicius escolheu Juninho;

Alane escolheu Fernanda;

Luigi escolheu Davi;

Quem da casa deveria estar no paredão?

Rodriguinho escolheu Davi;

Quem é o(a) inútil?