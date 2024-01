Yasmin Brunet revela o que faria ao descobrir se alguém falou sobre o corpo de mulheres no BBB 24

Yasmin Brunet voltou a falar, nesta segunda-feira (22), sobre como reagiria ao descobrir quem falou sobre o corpo das mulheres do BBB 24. Em conversa com Pitel e Rodriguinho, a modelo se mostrou muito chateada com o assunto.

“Se ninguém quer repetir é porque foi bizarro, essa é a real, ponto final. É porque não quer se comprometer. E o mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou, né?”, disse Yasmin.

“Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que eu fiquei do lado de um deles, eu vou ficar muito puta, vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro. Tô ficando com raiva já”, acrescenta a sister.

Rodriguinho ameniza a situação: “Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso”.

Quarto do líder

A conversa sobre o corpo de Yasmin aconteceu em 13 de janeiro, no quarto do líder, entre Rodriguinho, Nizam, Lucas Pizam e Vinicius Rodrigues.

Na ocasião, Rodriguinho disse que Yasmin “já foi melhor, mas tá bem bonita ainda”. Nizam então respondeu: “Não estou falando do rosto dela não. O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho".

O pagodeiro voltou a falar da aparência da modelo: “Você percebe que ela está mais velha, que ela largou a mão aqui. Hoje, ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros”.

Yasmin sabe que houve uma conversa sobre a aparência das mulheres da casa, mas não sabe que foi sobre ela, nem exatamente o nome dos envolvidos.