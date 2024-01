Rodriguinho e Nizam criticam corpo de Yasmin Brunet no BBB 24; redes sociais reagem

Uma conversa no quarto do líder entre Rodriguinho e Nizam Hayek sobre o corpo de Yasmin Brunet chamou atenção do público que acompanha o BBB 24 nas redes sociais, neste sábado (13). A postura dos brothers repercutiu negativamente.

No bate-papo, eles fizeram críticas sobre o corpo da sister.

Nizam puxou papo com Rodriguinho e com Vinicius Rodrigues sobre a filha de Luiza Brunet. Em seguida, Rodriguinho respondeu: "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, ela está mais velha, mas está bonita ainda".

Nizam pontuou: "Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado?". Rodriguinho comentou ainda a forma de a modelo se alimentar na casa. "Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros! Mas, lá fora, arrumadona na balada, deve ser bem...".

Em um segundo momento, os brothers ainda aguardaram a modelo entrar no banho para conseguir ver o corpo dela, por meio da televisão instalada no quarto do líder. "Como ver a câmera? Ela está pegando o biquíni para tomar banho", aponta um deles. No X (antigo Twitter), a palavra "nojo" ficou entre os assuntos de destaque na manhã deste sábado, por conta da forma que os homens falaram da aparência de Yasmin.

Críticas nas redes sociais

Legenda: Comentários de usuários do 'X' sobre a conversa de Nizam e Rodriguinho Foto: Reprodução/X

Perfis nas redes sociais, como "Alfinetei", "Babadeira" e "Gossip do Dia", que produzem contéudo relacionado ao BBB 24, divulgaram a conversa dos confinados.

Parte dos comentários dos espectadores do reality considera as falas de Rodriguinho e Nizam carregados de misoginia — termo para definir a manifestação que inferiorize, degrade ou desumanize a mulher.

"Fico impressionada com o esforço que fazem para gostar de mulher", destacou uma seguidora. "O homem quando não tem chance com a mulher começa a fazer isso aí", escreveu outra. "To chocada, esses machos de beleza duvidosa questionando a beleza de uma mulher que é belíssima", pontou uma.

Luiza Brunet defenda a filha

Após a repercussão dos comentários de Nizam e Rodriguinho, a ativista e palestrante Luiza Brunet usou o Instagram para defender a filha das ofensas proferidas pelos confinados.

Primeiro, ela divulgou uma imagem com o texto da conversa dos brothers com o comentário: "Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza".

Em seguida, fez um comentário direto ao cantor de pagode. "Pai de cinco filhos e agressor de mulher". E completou dizendo: "'Três homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola para eles".