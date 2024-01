Avô de duas meninas, Rodriguinho é apelidado de 'Vovô' no BBB 24

Após apelidar Wanessa Camargo de "Mãe" — e o título não vingar —, Yasmin Brunet, dessa vez com o apoio de Giovanna, chamou Rodriguinho de "vovô" no Big Brother Brasil (BBB) 24. E parece que o apelido vai ficar.

O ex-vocalista do grupo Os Travessos deu sinal verde para o nome, com a advertência de que este seja utilizado com respeito à "patente": "Pode chamar. Contanto que você respeite essa patente de vovô, não tem problema". O cantor, inclusive, já brincou com o apelido "Vôdriguinho" nas redes sociais.

As sisters talvez nem imaginem que o pagodeiro é, de fato, um vovô, no caso de duas crianças. Aos 45 anos, Rodriguinho tem duas netas: Heloísa, de 5 anos, e a bebê Haili, de 4 meses. Ambas são fruto do casamento do filho, o também cantor Gaab, com a influenciadora Michelle Alveia.

As netinhas, inclusive, aparecem em um post do cantor de 9 de outubro de 2023. "Me respeitem pois já sou avô dessas duas princesas que vieram me visitar", escreveu o cantor na publicação. Os fãs comentaram a foto, impressionados. "O crush da minha adolescência já é avô! Gente, o tempo voa msm, daqui a pouco sou eu", disse uma seguidora. "O vovô delas tinha a cara estampada no meu caderno da escola", brincou outra.