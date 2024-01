Enquete BBB 24: Davi, Juninho ou Thalyta? Vote em quem você quer que fique no jogo

Davi, Juninho e Thalyta estão no 2º Paredão do Big Brother Brasil 24. A berlinda foi definida na noite desta sexta-feira (12), com uma dinâmica de votação em grupos. Um deles será eliminado do reality no próximo domingo (14).

O Paredão começou a ser formado na quinta-feira (11), após Rodriguinho ganhar a prova do líder. Ao vencer, precisou escolher três brothers para formar o "Na Mira do Líder", que funciona como uma "pré-indicação" ao paredão. Ele colocou Davi, Isabelle e Beatriz. Nesta sexta, ele escolheu Davi, tirando as duas meninas da berlinda.

Já o Anjo da semana foi conquistado por Matteus Alegrete, que está imune. Ele também pôde escolher outra pessoa, dando a segunda imunidade para Lucas Pizane.

Durante a formação de paredão Thalyta e Juninho acabaram na berlinda. A votação foi fechada, no confessionário.

