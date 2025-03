Jonatas Faro diz não se importar com críticas à harmonização; veja antes e depois

Depois de muito tempo fora da mídia, o ator Jonatas Faro reapareceu em fevereiro, em um show da Anitta, e acabou sendo muito criticado nas redes sociais pela mudança drástica no rosto. O artista passou por muitos procedimentos estéticos, e hoje exibe um visual bem diferente do que o deixou famoso, anos atrás.

Em entrevista, Jonatas disse não se importar com as críticas negativas. “Gostei (do resultado). Estou superfeliz, feliz com o corpo. O importante é estar feliz”, afirmou, ao Gshow.

Ator Steve Park cita racismo nos bastidores da série Friends: 'Ambiente tóxico' O veterano da TV americana é nova-iorquino com ascendência sul-coreana e já trabalhou em grandes papeis de Hollywood Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br 10 de Março de 2025 - 14:31 (Atualizado às 14:49) Zoeira Legenda: Steve Park esteve em dois episódios da série Foto: Reprodução/Max O ator Stephen Park, conhecido por atuar em produções como "Fargo - Uma Comédia de Erros" e o recente "Mickey 17" (2025), revelou — durante uma conversa no podcast "Pod Meets World" — ter sido alvo de falas carregadas de racismo durante gravações de um episódio da série "Friends". Ele participou de dois episódios entre 1996 e 1997. "Naquela época, eu sentia que era um ambiente meio tóxico. James Hong era o ator que também estava no episódio comigo, e [o Assistente de Direção] chamava ele para o set e, você sabe, essencialmente dizendo: 'Onde diabos está o cara oriental? Pegue o cara oriental'", lembrou Park. O veterano da TV americana é nova-iorquino com ascendência sul-coreana. Veja também Zoeira Morre Simon Fisher-Becker, ator de Harry Potter, aos 63 anos Zoeira Morre Wheesung, cantor sul-coreano, aos 43 anos Em seguida, ele continuou: “Não é a primeira vez na qual isso acontece, sabe? [...] E ninguém sentiu a necessidade de corrigir isso ou dizer algo sobre isso. Então esse é um comportamento normal”. Ator procurou imprensa Na época, Stephen disse que tomou providências, escreveu uma declaração e enviou para o jornal LA Times. "Eles mandaram uma dupla de repórter para me entrevistar, mas eles nunca publicaram". Diante desse cenário e com ascensão da internet, ele decidiu mandar essa declaração para a lista de e-mails da época. Isso tornou o documento publico e presente na internet e, de acordo com Park, “ela se tornou viral antes mesmo de 'viral' ser uma palavra”. >> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias Assuntos Relacionados

Ele também salientou que envelheceu ao longo dos anos, o que pode também ter causado estranhamento nas pessoas. “Eu não tenho mais 20 anos. Acho que envelheci, enfim, mas a beleza é algo interno. A gente está feliz por dentro, está bem, é isso”.

Na Globo, Jonatas fez sucesso em novelas como “Malhação”, “Insensato Coração” e “Cheias de Charme”. O artista chegou a morar no Canadá, durante um período, para estudar, mas hoje vive com a família, em Niterói, no Rio de Janeiro.