Kaká Diniz rebate comentário sobre 'só ter dinheiro por causa de Simone'

O empresário Kaká Diniz, casado com a cantora Simone Mendes, se pronunciou nas redes sociais nesse domingo (9) após ser acusado de "só ter dinheiro devido à artista".

Em vídeo, ele enalteceu a carreira da esposa para a construção da fortuna da família, mas destacou seus méritos. “Devo estar onde estou, sim, à minha mulher, por dois grandes motivos. Primeiro, quem me ensinou sobre Jesus foi minha mulher. Ela é sábia, a maior incentivadora do meu caminhar, do meu propósito. Se eu sou o que sou, é porque a gente prometeu lá no altar que um subiria e puxaria o outro. Nós somos degraus, não é uma gangorra onde um sobe e o outro desce. Isso é viver em unidade”, iniciou.

“Em 2016, eu estava em Goiânia passando o pior momento da minha vida, e Simone no auge da carreira. Aquilo me enchia de felicidade. Eu chorava porque a conquista dela também era minha conquista. Mesmo naquela situação, eu não me sentia menos do que ela. Muito pelo contrário: ela estendia a mão e dizia agora é hora de fazer você crescer”.

Kaká reforçou que é muito dedicado à sua carreira. “Eu sou o que sou, devo a Deus, à minha mulher, e depois ao meu esforço. Mas se eu não tivesse a coragem de enfrentar o mundo, passar pelos desafios que passei e construído tudo que construí, estava com a bunda sentada numa cadeira simplesmente esperando um anjo cair do céu com uma varinha de condão, bater na minha cabeça e fazer tudo transformar. E não foi. Eu corri atrás, como corro até hoje”.

Além de empresário, Kaká é investidor, piloto de avião e sócio de uma empresa que administra a carreira de grandes influenciadores digitais. Ele e Simone estão juntos há 12 anos.