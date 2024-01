BBB 24: Vanessa Lopes e Yasmin Brunet voltam a falar sobre atrito envolvendo Medina

Vanessa Lopes e Yasmin Brunet voltaram a conversar sobre Gabriel Medina, no Big Brother Brasil (BBB) 24, nesta sexta-feira (12). A influenciadora, que teve um affair com o surfista e ex-marido da modelo, relatou que se viu atacada por algo que não a envolvia.

"Espero que um dia que vocês resolvam, na real, para ser bem sincera. Coisa que sei que deve ser horrível, muito difícil para vocês. Não tenho noção do que vocês viveram. Nunca fui casada, nunca tive noiva de ninguém. Nunca tive relacionamento, nunca morei com ninguém", começou Vanessa.

A criadora de conteúdo ainda disse que não fazia a menor ideia do que Yasmin passou. "Só sei as dores e mágoas da outra pessoa que sou amiga e das pessoas do convívio. Vou te falar que são pessoas que gosto muito", revelou.

Embora tenha ouvido comentários negativos sobre a modelo, Vanessa relatou que também escutou coisas positivas dela. "Vem com ruim ou bom, do mesmo jeito que para você pode ter sido traumático ou ruim em algumas coisas, mas você foi boa em outras. Eu escutei coisas boas que você fez, que as pessoas reconhecem que você fez", afirmou.

A sister ainda contou que passou pelo momento de "hate" quando era muito nova. "É um negócio que vocês viveram e vocês precisam resolver entre vocês. Eu que não tinha nada a ver com a relação foi pavoroso. Eu não tenho noção de nada. Imagina eu tinha 19, 20 anos", concluiu. Após a conversa, Yasmin se retirou do quarto e a influenciadora relatou o ocorrido fora da casa para Giovanna Pitel e MC Bin Laden.

Entenda atrito entre Vanessa Lopes e Yasmin Brunet

Os rumores de briga entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes começaram após o fim do casamento da modelo com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022. Logo após o término, Vanessa foi apontada como affair do atleta.

Apesar de negar que teria se relacionado com o surfista, a influencer foi flagrada com ele em alguns momentos. Por conta desses rumores, Yasmin deixou de seguir Vanessa nas redes sociais, e elas evitavam interagir em eventos.