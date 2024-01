Yasmin Brunet e Vanessa Lopes conversam sobre 'fofocas' no BBB 24

Em uma prévia do que rolou nos primeiros momentos do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet aparece interessada em resolver "fofocas" que deixou fora do confinamento. Durante o momento em que os brothres aproveitaram para se apresentar uns aos outros na sala do programa, a filha de Luiza Brunet diz que precisa conversar com Vanessa Lopes sobre um rumor envolvendo as duas. O teaser foi transmitido no Mesacast BBB, que antecede a estreia do reality show, marcada para a noite desta segunda-feira (8).

Segundo Yasmin, ela quer mostrar no programa sua verdadeira personalidade, que vai muito além das fofocas. "Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente", afirmou a modelo. Nesse momento, a influenciadora digital concordou com a fala de Brunet: "Te entendo", disse.

Ao ver Vanessa concordando, Yasmin engatou: "Inclusive, depois eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca". "Verdade", respondeu a tiktoker.

Fofoca entre Vanessa Lopes e Yasmin Brunet

Os rumores de briga entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes começaram após o fim do casamento da modelo com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022. Logo após o término, Vanessa foi apontada como affair do atleta.

Apesar de negar que teria se relacionado com o surfista, a influencer foi flagrada com ele em alguns momentos. Por conta desses rumores, Yasmin deixou de seguir Vanessa nas redes sociais, e elas evitam interagir em eventos.