Neymar Jr deseja boa sorte a participante do 'puxadinho' no BBB 24

O jogador Neymar Jr. desejou boa sorte à modelo Carolina Ferreira, que concorre a uma vaga no 'puxadinho' do BBB 24. A lista de nomes da nova dinâmica foi revelada durante o Fantástico no último domingo (07), e Carolina agora concorre a mais oito vagas no reality com mais 12 pessoas.

Após o anúncio dos concorrentes, o atacante usou o Instagram para deixar um recado à carioca. "Boa sorte", escreveu ele em um comentário.

"E não é que meu rostinho já tá passando na televisão?! Tchau praia, tchau estúdio, até logo rodinha de samba", publicou Carolina no vídeo de anúncio postado em seu perfil.

Em entrevista na inscrição para o BBB, a modelo revelou que já foi cantada pelo craque. “Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, disse.

Veja também

Affairs com famosos

A morena, no entanto, coleciona outros affairs famosos. Ela já ficou com o jogador Éder Militão e com Gabigol, além do surfista Gabriel Medina, assim como Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, que estão confirmadas no reality show.

Ainda durante a seleção, Carolina falou sobre seus crushs famosos: o cantor Justin Bieber, o ator Chay Suede e o humorista Diogo Defante, por quem se diz apaixonada: "Assisto sempre. Já conversamos por direct".

O BBB 24 começa nesta segunda-feira (08). Caroline integra um grupo de 13 pessoas que ainda concorrem para integrar o elenco da nova edição em duas etapas.

Na primeira etapa, o público vota pelo Gshow para escolher um homem e uma mulher que devem entrar na casa. Em seguida, os 11 nomes restantes vão disputar mais 6 vagas, a serem colhidas pelos próprios brothers e sisters já confinados.